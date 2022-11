Recensione Good Night Oppy – un film d’avventura duraturo che cattura lo spirito umano

Caricamento dati JustWatch…

Buonanotte Oppy è un grande film d’avventura per famiglie grazie ai suoi temi educativi e alla capacità di catturare l’appetito dello spirito umano per possibilità illimitate.

Esaminiamo il film documentario di Amazon Prime Video Good Night Oppy, che è stato rilasciato il 23 novembre 2022.

Raramente un documentario storico può evocare la meraviglia, l’immaginazione e la grande avventura vissuta da coloro che l’hanno vissuta. Il puro spettacolo del viaggio nello spazio lascia il posto a racconti senza tempo. Quelli come L’isola del tesoro, Moby Dick, Into the Wild, e L’odissea. Queste storie danno credito allo spirito umano che avremmo sempre dovuto esplorare. Ecco dove Buonanotte Oppy dà una mano. Accende i riflettori sul coraggio innato, la grinta, la risoluzione e la tenacia di quegli uomini e donne della NASA. E, naturalmente, il mondo non sarà più lo stesso una volta che lo avrai visto attraverso gli occhi di Oppy e Spirito. E no, questo non è Forrest Gump.

Scritto e diretto da Ryan Bianco (di Netflix I Custodi e Il caso contro 8), Buonanotte Oppy racconta la storia di Mars Rover’s Operation (o “Oppy”) e Spirit, MER-B (Mars Exploration Rover – B). I robot che sono atterrati su Marte nel 2003 avrebbero dovuto cedere dopo 90 sol. (Una volta convertito, si tratta di circa 92 giorni). Tuttavia, il rover è sopravvissuto ed ha esplorato il pianeta rosso per quasi quindici anni. Bianco ed editore Elena Kearns ha scritto la storia. Ha lavorato con gli straordinari effetti visivi di Industrial Light & Magic per ricreare la portata assolutamente maestosa del viaggio del rover alla scoperta della purezza.

Dove brilla il film documentario non è solo il rispetto per il risultato tecnologico, ma la capacità del programma di attingere alla propria scoperta di sé. Soprattutto quando si tratta di intuizione e creatività per pensare in piedi e fuori dagli schemi. C’è una scena formidabile che porta Oppy a non potersi muovere, principalmente a causa di un’inaspettata densità al suolo, l’equivalente delle sabbie mobili. La capacità del gruppo di produrre soluzioni ad ogni turno è tanto sbalorditiva quanto stimolante. Ci sono più scene come questa che rendono la visione perfetta per gli studenti che sviluppano abilità di vita come il lavoro di squadra e l’ingegno.

Buonanotte Oppy è narrato da Angela Bassetto (Pantera Nera: Wakanda per sempre), che porta un po’ di gravità risultante alla storia. Il bianco porta l’imbarazzo della ricchezza quando si tratta di filmati d’archivio. Fornito dal Laboratorio di propulsione a reazione e NASAl’esperienza ti porta in un altro luogo, stimolando e catturando l’immaginazione di bambini (e adulti) di qualsiasi età, in combinazione con le bellissime ricreazioni di Industrial Light and Magic dei viaggi di Oppy e Spirit sui paesaggi marziani rossi alla ricerca dell’acqua sfuggente per chilometri e miglia di valli aride.

Buonanotte Oppy è un grande film d’avventura per famiglie a causa dei suoi temi educativi del lavoro di squadra, degli atteggiamenti positivi e di come guardare il cielo offra davvero possibilità illimitate. Un film d’avventura duraturo, arricchito dalla colonna sonora evocativa di Blake Neely che risveglia le anime più ciniche e cattura l’essenza di ciò che significa essere umani.

Punch i tuoi biglietti e fai il giro di una vita (o quindici anni).

Cosa ne pensi del film documentario Amazon Prime Video Good Night Oppy? Commenta qui sotto.

