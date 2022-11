{Recensione film} Morbido e silenzioso

L’inferno è un club del libro di periferia in cui tutti amano leggere il Mein Kempf. O almeno lo ipotizza la regista Beth de Araújo. Essendo sopravvissuto all’amministrazione Trump e alla pandemia come insegnante di scuola pubblica, posso essere d’accordo. Gli ultimi due anni hanno visto un aumento del nazionalismo bianco e del comportamento fascista da parte dei gruppi più banali. I consigli scolastici locali e le associazioni genitori-insegnanti sono stati infiltrati da un gruppo di attori politici di estrema destra che non vogliono migliorare l’istruzione ma vogliono portare le guerre culturali nelle nostre classi. Morbido e silenzioso ci offre uno sguardo pomeridiano su cosa potrebbe accadere se a uno di questi gruppi venisse dato il potere e l’opportunità di fare ciò che vuole. In breve, non è carino. Morbido e silenzioso è importante, avvincente e difficile da guardare. È l’orrore in quel modo familiare che ci rende tutti di lato il nostro vicino che indossa il cappello MAGA.

Emily (Stefanie Estes) è un’insegnante di scuola elementare che ha difficoltà a rimanere incinta. Capita anche di essere un membro fondatore di un gruppo di donne bianche preoccupate che si riuniscono regolarmente per parlare di come il paese sia stato rovinato dalla sinistra radicale sveglia e dalle persone di colore. Sono essenzialmente i Ku Klux Karen. La performance di Estes è a volte maniacale e disperata, facendo sentire al pubblico che stiamo costantemente barcollando da una scena all’altra. Uno scenario più teso del precedente. Il film segue Emily mentre finisce la sua giornata da insegnante e va direttamente all’incontro neonazista che sponsorizza. Mentre l’incontro procede, incontriamo gli altri membri del suo gruppo (alcuni dei quali indossano i loro colori nazisti sulle maniche, letteralmente). Una volta terminato l’incontro ufficiale, un gruppo più piccolo continua a discutere su come trasformare il pensiero in azione sul vino. Un incontro casuale al negozio offre loro quell’opportunità sbagliata e la giornata sfugge al controllo. Quello che segue è un resoconto brutale, anche se molto superficiale, di ciò che può accadere quando permettiamo ai fascisti di respirare. Il discorso iperbolico porta all’azione che nessuno potrebbe vedere arrivare (tranne che possiamo vederlo TUTTI IN ARRIVO). Beth de Araújo sta urlando dietro la telecamera non solo che qualcosa del genere POTREBBE accadere, ma piuttosto è già.

Il ritmo di Morbido e silenzioso è così stretto che non fa che aumentare la brutalità che vediamo sullo schermo. Succede in un batter d’occhio. Le donne perdono il controllo e di conseguenza le persone perdono la vita. Il film non ti dà il tempo di respirare e questo è il punto. Una volta che le montagne russe partono non si scende e se il punto è che stiamo per salire a bordo delle montagne russe antidemocratiche allora Morbido e silenzioso raggiunge i suoi obiettivi. Sono terrorizzato. L’orrore del film arriva negli archetipi riconoscibili che vediamo ogni giorno. Più come film come Gli umani che offre la sua visione cupa del mondo Morbido e silenzioso non ha bisogno di mostri perché tutti noi abbiamo quei mostri in noi. È quasi come se questo paese fosse stato costruito sulle spalle degli schiavi e dei mostri che li tormentavano.

Girato e illuminato adeguatamente, il film ha una patina cupa che riflette l’argomento. Sembra che un film girato nello stato di Washington per la demografia politica unica della regione e la cupezza del filtro funzioni bene. Tecnicamente il film è ottimo. Tutte le persone coinvolte sono sulla stessa pagina e quella passione e direzione rendono l’arte squisita anche se è difficile da guardare a volte. Morbido e silenzioso andrà direttamente nella cartella dei film che sono contento di aver visto una volta ma non ho alcun desiderio di rivederti mai più (guardandoti dritto Requiem per un sogno).

Se il film ha dei difetti sarebbe che la sua brutalità lo rende più di un dramma o un thriller, ma la sua mancanza di tropi horror e altri indicatori rende difficile classificarlo come vero horror. Anche nell’era dell’orrore elevato, sarebbe difficile da caratterizzare Morbido e silenzioso come orrore. La serietà mortale del film lo rende non molto divertente da guardare. Entro la fine del film, volevo solo che l’incubo finisse. Questo è più o meno come mi sono sentito riguardo all’amministrazione Trump. Ad un certo punto, ti stanchi della crudeltà di tutto questo. Penso che forse era questo il punto. Puoi controllare Morbido e silenzioso su VOD ora.

Tyler è stato il caporedattore di Signal Horizon sin dal suo concepimento. È anche il direttore di Monsters 101 presso la Truman State University, un corso che abbina la critica dei film horror alle capacità di sopravvivenza per aiutare gli studenti delle scuole medie e superiori a imparare il pensiero critico. Quando non sta guardando, insegnando o pensando all’orrore, è il direttore del dibattito e della medicina legale in una scuola superiore a Kansas City, Missouri.

Imparentato