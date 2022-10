{Recensione film} Due streghe – Signal Horizon

Nell’era Trump e Post-Trump, c’è stata una rinascita di la strega nella cultura popolare, incluso un remake stellare di Suspiria e un riavvio di “Sabrina the Teenage Witch” per Netflix. Persino Hocus Pocus sta ottenendo un seguito. In un momento in cui i diritti delle donne sono sotto attacco, vale a dire la libertà riproduttiva, non sorprende che la strega stia volando in alto. Due streghe presenta due storie distinte con leggera sovrapposizione. Le streghe in questo film sono più allineate Suspiria di Hocus Pocus o “Sabrina”. Sono potenti, vendicativi e assetati di sangue.

Il film si apre con candele tremolanti e un bambino che piange, prima di mostrare lampi del viso di una vecchia. Probabilmente puoi indovinare cosa succede da lì. Lei mangia il bambino. Questa è una bella apertura, ma l’orrore non si ferma.

La donna nera

Il film d’esordio del regista Pierre Tsigaridis si sposta quindi sulla prima storia, “The Boogeywoman”. Questa narrazione segue la gravidanza Sarah (Belle Adams), che è tormentata dall’ansia e dalla paura che qualcuno o qualcosa stia cercando di prenderla. Questo è innescato dopo che una vecchia donna le ha dato il malocchio mentre sta mangiando con il suo partner, Simon (Ian Michaels), in un ristorante. Nonostante i suoi incubi agghiaccianti, Simon liquida le sue paure come semplici ormoni. Che bel ragazzo.

Le cose peggiorano quando la coppia fa visita agli amici di Simon, Dustin (Tim Box) e Melissa (Dina Vila). Melissa è una strega Hot Topic di tipo New Agey che vende candele a energia positiva. È convinta di poter aiutare Sarah, ma le cose vanno dal male a un tipo di inferno unico molto velocemente. Le vecchie vecchie vogliono il bambino, mettendo in pericolo tutti intorno a Sarah.

Delle due storie, questa è stata quella che mi è piaciuta di meno, vale a dire perché non ci sono davvero personaggi simpatici. Dustin e Simon in particolare sono una coppia di cretini, che congedano le donne ad ogni turno. Detto questo, questo segmento presenta alcune scene davvero da brivido, incluso un orrore del corpo nodoso negli ultimi minuti. C’è puro carburante da incubo vicino alla chiusura.

Masha

Il secondo segmento, “Masha”, è molto più interessante. È incentrato su Masha (Rebekah Kennedy), che offre una performance snervante in tutto e per tutto. È convinta che una volta morta sua nonna, erediterà i suoi poteri da strega. Lo dice anche alla sua coinquilina della scuola di specializzazione, Rachel (Kristina Klebe), che pensa decisamente che Masha sia strana. Puoi biasimarla?

Masha è un cattivo decisamente snervante. Non solo eredita poteri soprannaturali simili a quelli di Carrie, ma manipola anche Rachel, sfruttando la sua storia su una relazione abusiva passata. Le scene tra i due si intensificano in modo agghiacciante. Questo secondo segmento ha anche scene di sesso perfidamente inquietanti, incluso il botto di un’apertura che sorprende e fa trasalire, dando il tono a ciò che verrà. Diciamo solo che Masha non ha ragione! Questo è chiaro fin dall’inizio

Complessivamente, Due streghe di certo non è una versione disinfettata e Disney del famoso mostro femminile. Le donne in questo film sono potenti e terrificanti. Bevono sangue di bambino e massacrano chiunque li minacci. Dei due segmenti, il secondo è più forte e spinge davvero i limiti anche del gore e del body horror. Kennedy offre una performance avvincente nei panni di una strega in attesa i cui eventuali poteri sono sbalorditivi. Questo film diversifica anche le sue paure. Certo, ha un paio di jump spavento, ma ha anche alcune paure più contenute e oscure che contrastano bene con i momenti intrisi di sangue.

Assicurati di aspettare dopo la conclusione del secondo segmento per l’epilogo, che suggerisce dove può andare la storia. Speriamo che arrivino altre affascinanti streghe.

Brian Fanelli è un poeta ed educatore a cui piace anche scrivere sul genere horror. Il suo lavoro è stato pubblicato in I tempi di Los Angeles, Letteratura mondiale oggi, Schuylkill Valley Journal, Aula magna dell’orrore, e altrove. Nei fine settimana, gli piace andare al cinema drive-in locale con sua moglie o rannicchiarsi sul divano e guardare film con la loro gatta, Giselle.

