{Recensione film} Autunno (2022) – Signal Horizon

Per gentile concessione di Lionsgate

Autunno tenta di fare per Free Solo quello che hanno fatto 47 Meters Down per Shark Week. Cioè portare il terrore degli hobby estremi sul grande schermo. Non c’è dubbio che le ricompense dell’alpinismo sono ben consolidate. Spettacoli come American Ninja Warrior hanno contribuito a radicare le abilità e il talento dietro questo hobby nel popolare spirito del tempo. La grande domanda; può un film sostenere la paura di rimanere bloccato a duemila piedi di altezza per novanta minuti. La risposta, per lo più sì. Mentre Autunno ha alcuni problemi significativi, per lo più blocca l’atterraggio (tosse) e fornisce alcune viste sbalorditive e terrificanti mentre lo fa.

Per le migliori amiche Becky (Grace Caroline Currey) e Hunter (Virginia Gardner), la vita è tutta una questione di conquistare le paure e superare i limiti. Ma dopo aver scalato 2000 piedi in cima a una remota torre radio abbandonata, si ritrovano bloccati senza via d’uscita. Mentre Becky e Hunter cercano di sopravvivere, devono fare affidamento sulle loro abilità di arrampicata e l’uno sull’altro. A complicare le cose, Becky deve affrontare il dolore della perdita del marito a causa di un recente tragico incidente di arrampicata.

Currey e Gardner sono pieni di star che fanno un lavoro ammirevole nel portare il film. E portare il film che devono. Gli unici altri personaggi di qualche importanza sono il marito di Becky (Mason Gooding) che cade (ehm) presto e Jeffrey Dean Morgan che interpreta suo padre. Morgan fa un ottimo lavoro nel ruolo del padre preoccupato, ma ha un totale di circa dieci righe per l’intero film. È il film di Currey e Gardner e se non fossero all’altezza del compito sarebbe palesemente ovvio. Il duo ha una solida chimica che offre una spiegazione plausibile per la presunzione del film anche se è un po’ inverosimile. Il personaggio di Hunter è un po’ difficile da gestire di tanto in tanto. Lo sviluppo del suo personaggio rientra nel tropo dell'”insopportabile influencer”, che riflette l’incapacità di Hollywood di affrontare il modo in cui gli influencer stanno rimodellando l’intrattenimento americano.

Per gentile concessione di Lionsgate

Autunno dovrebbe essere visto in un cinema sul più grande schermo possibile. Mentre ho catturato questo film tramite un collegamento di proiezione sul mio impianto home theater, le innumerevoli viste che abbiamo di entrambi gli attori che si arrampicano sull’antenna e si aggrappano in cima per tutta la vita. Il vero pericolo delle riprese è ben documentato. Anche se gli attori non erano davvero a duemila piedi nel cielo, erano vicini a sessanta piedi e questo di per sé sembra pericoloso. La portata delle riprese offre un motivo convincente per dare un’occhiata Autunno. Quella scala si traduce in un’esperienza visiva che spaventerà anche il più forte dei membri del pubblico.

Soffri di acrofobia? Non preoccuparti se non lo farai dopo il check-out Autunno, soprattutto in IMAX se riesci a trovare un teatro. La vertigine allo stomaco ribolle inizia nei primi quindici minuti e non si ferma fino alla fine. Tutto questo per dire, se mi sono trovato nella situazione di Hunter e Becky, il mio culo felice, sto sfruttando presto. Riuscivo a malapena a sopportare di guardare due alpinisti addestrati immaginari gestire lo stress della situazione. Se Jordan Peele ci ha dato No all’inizio dell’estate, allora Autunno ci dà un sonoro INFERNO NO alla fine dell’estate. Diavolo no, non ho intenzione di scalare un’antenna. Diavolo no, non ho intenzione di uscire in cima a detta antenna. E infine diavolo no, non sopravviverò se la scala cade.

Il regista Scott Man e il partner di scrittura Jonathan Frank hanno sviluppato Autunno inizialmente come corto. Di conseguenza, potrebbe sembrare che il film sia troppo lungo. Tuttavia Autunno non si sente mai a corto di tempo. Con solo due personaggi principali, il film avrebbe potuto essere trascinato o sembrare noioso. Tuttavia, la sceneggiatura e il montaggio spingono il film in avanti da un disastro assolutamente terrificante all’altro. Più o meno allo stesso modo in cui rispondo verbalmente alle acrobazie pericolose su Tik-Tok, ho avuto lo stesso commento in corso per tutto il tempo Autunno.

“No, non farlo”.

“Perché qualcuno dovrebbe pensare che sia divertente”?

“Tutti i bulloni sembrano allentati, forse girati”?

Se la tensione si fosse manifestata in un oggetto tangibile, senza dubbio si sarebbe appollaiato precariamente su una piattaforma a duemila piedi di altezza. L’autunno esce venerdì 12 agosto.

Tyler è stato il caporedattore di Signal Horizon sin dal suo concepimento. È anche il direttore di Monsters 101 presso la Truman State University, un corso che abbina la critica dei film horror alle capacità di sopravvivenza per aiutare gli studenti delle scuole medie e superiori a imparare il pensiero critico. Quando non sta guardando, insegnando o pensando all’orrore, è il direttore del dibattito e della medicina legale in una scuola superiore a Kansas City, Missouri.

Imparentato