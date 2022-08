Recensione estiva: il tipo sbagliato di messaggio e lezione

Riepilogo

Estate perde la sua anima e non si preoccupa mai di recuperarla.

C’è qualcosa di molto strano nell’ultimo film di James Ponsoldt, Estate. Non c’è nulla di particolarmente vile, discutibile o lurido riguardo alla sceneggiatura di Ponsoldt per quanto riguarda le immagini. I quattro personaggi principali sono dolci e diversi a modo loro.

Tuttavia, quando si tratta della trama generale, il tono del film è dolce e stravagante. Non esprime adeguatamente la gravità della situazione. L’arroganza generale trasmessa dalle giovani donne è allarmante. Così come i loro tutori dei genitori sono ignari di ciò che sta accadendo.

In Estate, abbiamo quattro migliori amici che hanno iniziato la loro ultima estate insieme prima di andare in diverse scuole superiori. Ricorda, questo era il loro universo e, quando ci ripensi, anche il nostro. Hai Mari (Edan Grace Redfield), la bussola morale del gruppo. Ha una relazione adorabile con sua madre (interpretata da Megan Mullally). Lola (Sanai Victoria) è la farfalla sociale del quartetto e Dina (Madalen Mills) è il cervellone.

Poi c’è Daisy (Lia Barnett), la cui madre (Lake Bell) sta attraversando un periodo difficile da quando il padre di Daisy se n’è andato. Il primo giorno, viaggiano verso il loro ponte improvvisato per Terabithia, che hanno allestito sotto l’autostrada sopraelevata, le ragazze trovano un cadavere. Sembra che un uomo in giacca e cravatta sia saltato alla morte.

Ponsoldt ha scritto la sceneggiatura, insieme a Benjamin Percy (prevalentemente noto per aver scritto fumetti Marvel) hanno tentato di creare una donna Stammi vicino. Tranne, qui, Estate è equipaggiato senza la redenzione su cui alla fine si stabilisce il film di Rob Reiner. Il tono generale è forzato sulla storia del film che non si adatta perfettamente. Questo è un Noi gli Animali ibrido di provare a raccontare una storia dolce e tenera di amicizia femminile, giovane e anziana e utilizzare un meccanismo narrativo dei morti per innescare una storia che non va da nessuna parte ed è stagnante.

Il risultato è un film che è un ottimo esempio di dissidenza cognitiva da copione. Nessuna delle giovani sembrava infastidita dal cadavere e non apprezzava la vita umana. La sceneggiatura approfondisce anche le sottotrame melodrammatiche e uno dei bambini spara persino con una pistola.

Sì, questi sono bambini e stanno ancora sviluppando la maturità emotiva. Tuttavia, un film come quello di Ray Lawrence Jindabyne esplora le ramificazioni e le conseguenze di quattro uomini di mezza età che trovano il corpo di una donna che galleggia in un fiume e ritardano la segnalazione per finire la loro battuta di pesca.

Estate avrebbe beneficiato della sceneggiatura esplorando le conseguenze delle loro azioni e la necessità di staccarsi dal periodo “magico” dell’estate che si proponeva di completare e tornare a un po’ di realtà. (La storia aveva davvero bisogno di un nemico con cui le ragazze avessero attrito). Senza questo, non ci sono temi di amore e perdita che ci rendano tutti umani e con cui lo spettatore possa identificarsi.

Estate è un film con il tipo sbagliato di messaggio e lezione.

