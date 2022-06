Recensione esplosiva: un innocente gioco di laser tag si trasforma in un’invasione aliena

Riepilogo

Un ferito Sebastian, il campione del laser tag prodigio dell’infanzia, viene portato via dal famoso Hessdalen per il suo addio al celibato, che li porta a combattere piccoli alieni verdi.

Questa recensione del film Netflix Blasted non contiene spoiler.

Netflix ha rilasciato la commedia d’azione fantascientifica norvegese Blasted, la storia di Sebastian e dei suoi amici che si incontrano per una partita di laser tag per Seb’s Stag Do. Il loro gioco viene interrotto da un’invasione aliena ma fortunatamente, e ironicamente, la debolezza degli alieni sono i laser. Questa storia è basata su un evento UFO nella vita reale accaduto a Hessdalen, in Norvegia. Sembra pazzesco, vero? E questo è. Questo film è due ore di intensa follia. È accattivante, divertente e difficile da credere che sia basato su un evento reale.

Blasted è diretto da Martin Sofiedal e la sceneggiatura è scritta da Emanuel Nordrum, che fa il suo debutto come sceneggiatore di lungometraggi, e va bene per entrambi. Questo film è divertente, sdolcinato, con una storia piena e pazza con una buona recitazione e un lavoro CGI decente. Per non essere preso così sul serio, questo film è un orologio che può piacere a tutta la famiglia.

Gli alieni dall’aspetto grassoccio prendono il controllo degli umani e li trasformano in creature simili a zombi, con luminosi occhi verdi. Mentre il gruppo combatte, tocca a Seb e al suo amico campione del liceo laser tag salvare la situazione. Gli alieni verdi che esplodono mi hanno ricordato Slimer di Ghostbusters e il mostro alieno maestro alla fine mi ha ricordato una sorta di ibrido Boo di Monsters Inc con Jabba the Hut. Creature pazze e fantasiose, ma non abbastanza da spaventare i bambini (non credo). La posta in gioco è alta verso la scena della battaglia finale e ci viene dato un finale giocoso e gioioso.

A dire che il film è lungo poco meno di 2 ore, c’è un buon ritmo e non mi sono sentito annoiato e aspettato che succedesse qualcosa. C’è un buon livello di intensità e intrigo e, come tutti i buoni film di fantascienza, il nemico è proprio davanti a noi con una ragione confusa sul perché e come fermarlo (di solito è così che li interpreto comunque). Abbiamo una piccola panoramica della cultura, della commedia e di alcune delle loro storie norvegesi che non sono mai state viste prima.

Nel complesso, questo film è un ottimo orologio. La trama è divertente, e se credi che possa essere successo, lo lascerò a te, ma di certo non visiterò quei boschi tanto presto. Lo consiglierei se ti piacciono i film di fantascienza, d’azione e d’avventura e se stai cercando qualcosa di facile e divertente da guardare.

