Recensione Emily the Criminal – una storia avvincente di illegalità e disperazione

Un’opera d’arte brillante che è particolarmente rilevante per il mondo di oggi.

Esaminiamo il film Emily the Criminal, che non contiene grandi spoiler.

John Patton Fordil debutto alla regia di Emilia il criminalepresentato per la prima volta nel febbraio di quest’anno al prestigioso Festival del cinema Sundance, dove è stato accolto con recensioni entusiastiche. Il film è stato proiettato al cinema la scorsa estate prima di essere finalmente distribuito su piattaforme di streaming, tra cui Netflix per il pubblico statunitense e Primo video per i telespettatori con sede nel Regno Unito. Aubrey Plaza (Il Loto Bianco) interpreta la protagonista Emily in questa storia di illegalità e disperazione.

Il film inizia presentando la nostra protagonista, una donna che vive nella nostra società dove gli errori giovanili di qualcuno lasciano un segno indelebile nel loro futuro. Emily non si è mai laureata al suo fantastico college d’arte, ma ha un debito studentesco di $ 70.000 per dimostrarlo. Non può ottenere un lavoro ben pagato a causa di precedenti penali e ribolle di rabbia per l’ingiustizia di tutto ciò.

La incontriamo a un altro colloquio di lavoro fallito quando non riesce a mantenere la calma dopo che il reclutatore l’ha ingannata facendole rivelare i suoi problemi passati con la polizia. La sua situazione abitativa è riconoscibile per molti millennial poiché le sue finanze la costringono a vivere con coinquilini che sono praticamente estranei. Lavora anche sul lato dello sfruttamento della gig economy, dove il suo capo delle consegne di cibo è felice di trattarla come una dipendente e pagarle le noccioline, ma afferma di essere un’appaltatrice indipendente ogni volta che è conveniente.

Inutile dire che la vita di Emily non è esattamente dove avrebbe voluto che fosse. Ad aggiungere sale alla ferita è la sua amica Liz (Megalyn Echikun si è svegliata), che da ubriaca continua a fare promesse che non mantiene mai per aiutare Emily a ottenere un colloquio di lavoro presso la sua importante società di marketing.

Quando collega Javier (Bernardo Badillo) le dà un numero di telefono con la promessa che potrà guadagnare 200 dollari in un’ora come “dummy shopper”, la protagonista è incuriosita. All’arrivo per “l’opportunità di lavoro”, un pacato Youcef (Teo Rossi) introduce Emily alla frode con carta di credito. Tutto quello che deve fare è usare un numero di carta di credito rubato per acquistare un televisore e non farsi beccare. E voilà! Soldi in una busta. Man mano che il film procede, Emily impara di più su questa “attività” da Youcef e diventa sempre più brava.

Emilia il criminale è uno sguardo toccante su come le circostanze della vita possono portare una persona a perseguire modi illegali per guadagnarsi da vivere. Quando Emily decide per la prima volta di farsi coinvolgere negli affari di Youcef, è preoccupata di essere scoperta, ma il suo bisogno di soldi supera qualsiasi altra cosa, persino la sua sicurezza personale. Nonostante l’elettrizzante chimica tra Emily e Youcef, lei non si lascia distrarre dai suoi obiettivi finanziari. I continui primi piani del viso di Emily costringono lo spettatore a intraprendere questo viaggio con lei. Potremmo non gradire la sua prospettiva e potremmo non essere d’accordo con le sue azioni, ma non ci è permesso distogliere lo sguardo.

Per la sua interpretazione di Emily, Aubrey Plaza ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui la migliore attrice al Annapolis Film Festival. La sua interpretazione di un antieroe femminile è allo stesso tempo convincente e affascinante. Personaggi come Emily sono rari nei film, in particolare una donna che alla fine mette i suoi interessi personali sopra ogni altra cosa. E quando alle donne è permesso essere antieroi, Hollywood si assicura che vengano brutalmente punite entro la fine del tempo di esecuzione, rendendo questo particolare film una boccata d’aria fresca.

Emily il criminale è un’opera d’arte brillante che è particolarmente rilevante per il mondo di oggi. È quasi terribilmente realistico e mostra fino a che punto una persona è in grado di spingersi quando la società le volta le spalle.

Cosa ne pensi del film Emily the Criminal? Commenta qui sotto.

