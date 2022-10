Recensione discendente – altrettanto affascinante quanto avvincente

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Tanto affascinante quanto avvincente, Discendente è uno straordinario documentario su storie orali, gatekeeping e comunità. Il film di Margaret Brown non ha rivali.

Il perspicace film documentario Netflix Descendant è stato rilasciato venerdì 21 ottobre 2022: ecco la nostra recensione ufficiale.

Discendente è uno straordinario film documentario su custode culturale e comunità. Altrettanto affascinante quanto avvincente, Margherita MarroneIl film è una storia orale di un mistero pieno di razzismo e disperazione socioeconomica. Questo Netflix il film ha anche il tipo di moralità che le persone cercano di convincere della sua ambiguità con il passare dei decenni, mai più di quando un bianco discendente del capitano di una nave negriera scambia un nuovo e improbabile legame per esprimere la sua opinione che è sbalorditivo come il storia stessa. Fidati di me. È uno storditore.

Il film della signora Brown documenta il storia di Clotilderitenuta l’ultima nave a cui portare schiavi Nord America. Si è discusso se la nave sia salpata a Mobile Bay nel 1859 o nel 1960. Tuttavia, se te lo stavi chiedendo, questo è successo decenni dopo il divieto degli schiavi. Per non parlare degli anni dopo la fine della guerra civile, ma ancora prima dell’emancipazione degli schiavi Texas nel 1865. (Che all’epoca aveva ancora oltre 250.000 schiavi). In tutto, su quella nave c’erano centodieci uomini, donne e bambini, come un uomo ricco noto come Timothy Meaher deciso di conferire potere Capitano William Foster comprare schiavi dai prigionieri di guerra dell’Africa occidentale. E poiché la pratica era illegale, Foster prese la nave e la bruciò vicino all’approdo. Un affascinante mistero che molti hanno cercato di risolvere è la localizzazione di questa famigerata nave.

Il punto in cui il film di Brown eccelle è nell’esplorazione delle conseguenze. Molte delle persone ora liberate formarono una comunità chiamata Africatown, una fiorente comunità che celebrava la vita, la cultura e la libertà uniche nell’area. Molti dei discendenti vissero per decenni dopo essere stati liberati. La maggior parte ha parlato Yoruba, una lingua derivata dalla Nigeria sudoccidentale e centrale. Una persona, un autore e un artista, Emma Roche, ha intervistato un uomo di nome Cudjo Lewis, noto come l’ultimo discendente di quella nave all’inizio del XX secolo. (Tuttavia, è stato dimostrato in seguito che due donne che vissero oltre Lewis morirono nel 1937 e nel 1940). Zora Neal Hurston intervistato e registrato anche Lewis nel 1927.

Un altro strato avvincente di questa storia è come il clima moderno di oggi fa luce sulla questione socioeconomica di questa comunità. Mentre Afircatown è ora un luogo storico nazionale, fu assorbita da Mobile ma tagliata fuori dal mondo con autostrade e grandi fabbriche e stabilimenti industriali. Ciò ha indotto i visitatori a bypassare l’area, rovinando l’attività locale e rendendo i residenti più inclini a malattie respiratorie e cancro. Questo è tristemente visto in tutto il paese. Ad esempio, prendi l’attacco di matrice razzista durante l’estate a Buffalo, New York. L’attacco è avvenuto nell’unico negozio di alimentari della comunità per miglia che risiede prevalentemente afroamericani. Un’area tagliata fuori dal mondo a causa delle autostrade costruite per segregare i quartieri delle minoranze.

Questo porta ad accuse contro la famiglia Meaher. Possiedono la maggior parte della ricchezza e degli affari nell’area che stanno coprendo dove si trova la Clotilde. Ma perché? Bene, risale alle riparazioni, ei discendenti di Africatown hanno un caso se la ricchezza della famiglia Meaher può essere fatta risalire a quel carico che aiuta ad aumentare o solidificare i loro conti bancari. Ricorda, niente di tutto questo sarebbe mai venuto alla luce se non fosse stato per alcune persone che se ne sono assunte, una comunità di guardiani e storici di questi discendenti. Uno sguardo indietro nel tempo in cui qualcuno conosciuto nella cultura dell’Africa occidentale come un “griot” mantiene vivi i ricordi attraverso storie orali. Qualcuno deve, poiché i libri di storia di solito tengono traccia dei vincitori o delle persone al potere nell’interpretazione.

Quello che hai qui con il film di Margaret Brown è un’affascinante pietra miliare culturale, un documentario che si trasforma in generi diversi che funzionano e si fondono magnificamente insieme. È in parte pezzo storico, in parte commovente dramma umano, in parte mistero e in parte thriller politico. Discendente funziona su più livelli. È un orologio affascinante, poiché la ricerca di una nave si trova in un’area remota con un indicatore della famiglia Meaher. Quando gli esperti si tuffano e danno un’occhiata, trovano danni recenti che indicano che in alcuni punti qualcuno potrebbe aver tentato di distruggere la nave. Secondo me, forse negli anni Novanta, funzionari e giornalisti locali accusano i Meaher di aver intenzionalmente diretto molti fuori pista.

Documentario Netflix Discendente ha così tanti momenti autentici che è difficile non essere assorbiti da tutto ciò, dalla modernità di oggi e dalla comunità che ha tenuto viva la storia orale di quella Clotilde fino ai giorni nostri. Tuttavia, la telecamera non mente, e quando un uomo bianco, l’ultimo discendente del capitano della nave di Clotilda, prende un nuovo legame con la comunità, espone una verità su come qualcuno possa ancora vedere questa storia attraverso il proprio obiettivo parziale, forse inconscio. Dice di aver sentito che il capitano era l’unico a trattare con rispetto uomini, donne e bambini ridotti in schiavitù illegalmente.

È un momento sbalorditivo e incredibilmente sordi che ci ricorda che dobbiamo stare tutti in silenzio e ascoltare.

Cosa ne pensi del documentario Netflix Descendant? Commenta qui sotto.

