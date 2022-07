Recensione di Zombies 3: una conclusione poco brillante per l’ultima trilogia originale di Disney Channel

Riepilogo

La conclusione della Disney al Zombi la serie è notevolmente simile ai suoi due predecessori e la gestione goffa delle sue metafore di accettazione continua.

La conclusione di Disney Channel della sua Zombi La trilogia non ha molto di nuovo da offrire. Diretto ancora una volta da Paul Hoen e scritto da David Light e Joseph Raso, Zombi 3 (2022) segue la formula dei due film precedenti. Questa volta, è l’ultimo anno per Zed (Milo Manheim) e Addison (Meg Donnelly) ed è un gruppo di alieni, piuttosto che zombi o lupi mannari, che vengono a Seabrook.

Zombi 3 inizia e finisce anche con le stesse sequenze animate dei primi due film e Addison ha un’altra crisi di identità mentre cerca di scoprire a quale appartiene. Tutti i personaggi dei primi due film ritornano dal fastidioso e appariscente cugino di Addison Bucky (Trevor Tordjman) al feroce leader dei licantropi Willa (Chandler Kinney). Anche la migliore amica di Zed, Eliza (Kylee Russell), appare spesso tramite chat video anche se è assente come stagista alla Z-Corp perché l’attrice non ha potuto girare con tutti gli altri.

Gli umani, gli zombi e i licantropi ora vivono in relativa pace preparandosi per una grande partita di football e per il tifo organizzato da Addison in cui squadre di tutto il mondo si riuniranno per una competizione amichevole. Tuttavia, l’apparizione di un UFO con alieni dai capelli blu il cui pianeta natale è stato distrutto cambia i loro piani. Il panico alieno deriva da tutti tranne che dalla sempre tollerante e gentile Addison fino a quando non annunciano che sono venuti per il tifo.

Naturalmente, in realtà hanno piani molto più seri che li hanno portati sulla Terra. Ma adattarsi si rivela una sfida per loro: mentre sono eccezionalmente talentuosi e intelligenti, sono abituati a reprimere le loro emozioni. Quindi, quando decidono di disimpegnare i loro soppressori emotivi mentre sono sulla Terra, devono imparare come ci si sente a provare emozioni e cotte.

Mentre gli effetti speciali sugli alieni sono esattamente quelli che ti aspetteresti da un film DCOM e i costumi sono scadenti, gli attori danno un po’ di nuova vita alla trilogia. A-Lan (Matt Cornett), A-Li (Kyra Tantao) e A-Spen (Terry Hu) portano tutti un’allegra intensità alle loro esibizioni.

Zombi 3 esplora tutti gli stessi temi dei primi due film, sottolineando l’importanza della tolleranza e dell’accettazione e la necessità di celebrare la diversità. Vediamo il continuo pregiudizio che i mostri stanno affrontando da parte di coloro che devono ancora adattarsi e il modo in cui i mostri stessi sono pronti ad accendere gli alieni. Gli alieni sembrano essere un tentativo di commentare gli immigrati privi di documenti, ma il tema è stato approfondito meglio nel DCOM Discendenti 3.

C’è anche una sottotrama in cui Zed è determinato a entrare al Mountain College, soprattutto per non essere separato da Addison. Tuttavia, rappresenterebbe anche un importante passo avanti per gli zombi, che sono ancora esclusi dall’istruzione superiore. Tentano di affrontare la discriminazione educativa, affrontando anche i problemi che molte coppie affrontano all’ultimo anno nel tentativo di capire come funzionerà la loro relazione una volta diplomati.

Se stai cercando una conclusione adeguata alla trilogia e ti aspetti la qualità dei suoi predecessori, probabilmente ti accontenterai di Zombi 3. La musica e la danza sono leggermente migliorate, mentre i costumi sono peggiori. È improbabile che gli spettatori adulti senza alcun attaccamento alla serie trovino molto da apprezzare, ma è un’ottima caratteristica per i bambini che incoraggia l’accettazione di diversi tipi di persone, anche se lo fa in modo goffo.

