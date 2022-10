Recensione di Werewolf by Night – Il film di mostri della Marvel è una delizia divertente e sdentata

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Lupo mannaro di notte offre alcuni divertenti brividi di ritorno al passato in un angolo tranquillo del MCU, ma la moderazione nella sua storia, nei personaggi e nell’azione significa che l’intera cosa sembra un po’ sdentata.

Questa recensione di Werewolf by Night su Disney+ è priva di spoiler.

Se ti stai chiedendo cos’è una presentazione speciale dei Marvel Studios, non preoccuparti, lo sono anche tutti. Da quello che posso capire è quello che era noto come un film per la TV. In questi giorni nessuno guarda la TV in diretta, quindi Lupo mannaro di nottediretto da un acclamato compositore Michele Giacchinoè in streaming Disney+ con il resto dell’IP accuratamente recintato di Walt. In parole povere, è un’ora di imbrogli da film di mostri di ritorno al passato che si verificano in un angolo dell’MCU che sembra disconnesso da qualsiasi altro, il che significa che poco ciò che accade in esso avrà importanza per la continuità più ampia in qualsiasi senso significativo, e può svolgere un ruolo un po’ più veloce e più sciolto nel suo tono, approccio e livello di gratuità.

E grazie al cielo per tutto questo, onestamente. Come abbiamo visto di recente in Andor, anche su Disney+, la narrazione di un universo condiviso ad alto budget non deve davvero basarsi interamente su nostalgia, cameo e accenni su altri cameo. Questo non vuol dire questo Lupo mannaro di notte non ha uova di Pasqua da accumulare con entusiasmo da coloro che sanno, solo che nessuno dei suoi drammi si basa su una conoscenza enciclopedica del materiale di partenza. Non devi aver visto una ventina di film precedenti e serie associate e aver seguito ossessivamente il marketing per molti altri che sono sul vicino (e davvero lontano) orizzonte per goderti questo, anche se uno immagina chiunque guardi Lupo mannaro di notte avrà già visto comunque tutti i film, gli spettacoli e il marketing esistenti, quindi forse il punto è controverso.

Indipendentemente da ciò, quello a cui voglio arrivare è quello Lupo mannaro di notte è un racconto per lo più originale e disconnesso che estrae personaggi e idee dal fumetto omonimo degli anni ’70 di Jack Russell (Gael Garcia Bernal), un enigmatico cacciatore di mostri che è anche – questo in un sussurro – segretamente un lupo mannaro. Giacchino dirige da una sceneggiatura di Heather Quinn e Peter Cameron che funziona come un ritorno al passato, un pastiche e un diversivo tutto in una volta, e non vedrai Captain America da nessuna parte, il che forse è altrettanto positivo.

L’impostazione qui è puro shlock. Dopo la morte del famoso cacciatore di mostri Ulisse Pietra del Sangue, un gruppo di compagni cacciatori di mostri sono tutti invitati nella sua tenuta per competere in una caccia competitiva per il premio della Pietra del Sangue da cui prende il nome, una potente reliquia di un vago significato magico. Russell è tra loro, così come la figlia separata di Ulisse Elsa Pietra di Sangue (Laura Donnelly, in ritardo I Mai), e molti altri cacciatori in gran parte archetipici con conteggi di uccisioni, armi e stati d’animo variabili. Sono per lo più lì come introduzione all’angolo molto specifico incentrato sull’orrore della continuità della Marvel, e in effetti per essere uccisi in una varietà di modi spiacevoli.

Questa resistenza al solito modo di fare le cose della Marvel è la più grande forza di Lupo mannaro di notteche in realtà non si occupa di nient’altro che della propria tradizione e trasforma la violenza e si avvicina a qualcosa di più o meno equivalente a quello episodio di zombi di Cosa succede se…?, che per i soliti standard MCU è che i guanti si staccano completamente. Ma direi comunque che non è abbastanza. Con 53 minuti veloci, c’è poco tempo per avere un’idea dei personaggi o dell’ambientazione e, sebbene le uccisioni siano più piccanti del solito, sono comunque piuttosto mansuete. Il film di mostri che evoca i classici horror Universal e Hammer non può fare a meno di giocare per ridere il più delle volte, e nulla di ciò che accade è particolarmente nuovo o sorprendente.

Ma non lasciarti abbattere. Giacchino fa un ottimo lavoro con la grafica e il suono di Gothic, gli effetti non sono male, parte dell’azione è piuttosto interessante e l’intera faccenda è un gradito aggiornamento rispetto alla solita tariffa, per non parlare del fatto che ci sono molte altre parti di La vasta tela narrativa della Marvel che potrebbe richiedere un po’ di attenzione. E non farmi nemmeno iniziare con un delizioso Harriet Sansom Harris nei panni della vedova di Ulisse Verusa, dando una svolta malvagia deliziosamente esagerata che sembra davvero qualcosa che potresti descrivere come una presentazione speciale.

Puoi trasmettere in streaming Werewolf by Night esclusivamente su Disney+.

