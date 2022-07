Recensione di Warriors on the Field

Riepilogo

Questo avvincente documentario sportivo avrebbe potuto essere eccezionale, ma ha bisogno di una durata molto più lunga per rendere davvero giustizia al suo soggetto.

Il documentario originale di Amazon Warriors on the Field uscirà sul servizio di streaming l’8 luglio 2022.

La promessa dello sport è che tende ad essere (principalmente) una meritocrazia in cui, indipendentemente da razza, eredità o credo, chiunque sia abbastanza talentuoso e abbastanza laborioso è in grado di salire al vertice del proprio campo. Lo sport può unirci e offrirci la possibilità di unirci per celebrare la nostra comune umanità. Tuttavia, non si può negare che per molte comunità, non è sempre stato così, poiché l’accesso allo sport d’élite è stato vergognosamente negato a molti.

Warriors on the Field esplora la complessa eredità del razzismo nei confronti degli indigeni in Australia attraverso la lente dell’AFL (che è Aussie Rules Football, per chi non lo sapesse).

Il documentario segue tre giocatori dell’AFL, Michael O’Loughlin, Michael Walters e Tarryn Thomas, un misto di leggenda pionieristica e aspiranti aspiranti nello sport. Racconta la sua storia più ampia attraverso le loro esperienze. Tutti e tre i giocatori condividono un’eredità comune e le esperienze apparentemente infantili di essere ossessionati dallo sport, rompere le finestre e affrontare il razzismo persistente, a partire anche dal livello giovanile dello sport.

È con O’Loughlin che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, una leggenda dello sport ormai in pensione, ed è attraverso di lui che veniamo presentati agli altri giocatori, alla sua famiglia e alla sua eredità. È una guida simpatica, chiaramente un uomo in contatto con la sua comunità e impegnato a migliorare l’inclusione nel suo sport, sia nel suo club, i Sydney Swans, sia nel gioco in generale.

Come revisore con sede nel Regno Unito, non sono un grande fan dell’AFL e, ad essere onesti, ho solo un’esposizione limitata al gioco. Sono, tuttavia, un appassionato di sport, quindi sono predisposto ad apprezzare questo tipo di funzionalità. I bravi medici sportivi tendono a capire che lo sport è una brillante metafora per il resto della vita; dove idee come vittoria e sconfitta, esultanza e disperazione si manifestano nel microcosmo. In rare occasioni, i film riescono a trascendere questo e a raccontare una storia importante e più ampia, utilizzando lo sport come veicolo per affrontare argomenti più impegnativi. Non sono sicuro che Warriors on the Field riesca a raggiungere questo livello, ma è chiaro che questa è l’ambizione.

Warriors on the Field fa bene a fondere la sua storia centrale, il popolo delle Prime Nazioni in Australia e il razzismo endemico che tanti hanno dovuto affrontare, con la solita bobina di clou di uno sport emozionante ed esigente. Mi sono allontanato dal guardarlo sentendomi come se avessi imparato molto su entrambi e volessi scavare più a fondo.

Laddove Warriors on the Field non è all’altezza, è nell’abbinare la sua ambizione alla sua portata. Questo è un pezzo breve, della durata di circa 50 minuti. Raccontare la storia del razzismo in Australia nei confronti delle popolazioni indigene e di come questo si sia manifestato e stia gradualmente cambiando nell’AFL è un compito arduo. Farlo in 50 minuti mentre intreccia anche biografie di tre singoli giocatori sembra impossibile.

Come risultato del tempo di esecuzione troncato, sembra che molti thread interessanti siano stati estratti solo a metà. Le idee chiave vengono introdotte e poi scartate altrettanto rapidamente. Mi sarebbe piaciuto vedere una versione di due ore di questa o anche una serie in tre parti che avesse l’opportunità di esplorare davvero la complessità dell’argomento e darci una comprensione più profonda e sfumata delle persone coinvolte.

Complessivamente, Guerrieri in campo racconta una storia importante in modo simpatico e stimolante, tuttavia non si dà proprio lo spazio per renderle davvero giustizia.

