Recensione di Warriors of Future: una fantascienza apocalittica riciclata e non originale

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

È un film di fantascienza dai numeri che non aggiunge nulla di nuovo al genere.

Esaminiamo il film Netflix Warriors of Future, che non contiene spoiler.

Ci sono molti film di fantascienza che portano il pubblico in un viaggio verso il futuro, ma alcuni sembrano semplicemente ripetitivi. Ci sono anche film di fantascienza che cercano di incorporare troppe cose, e poi la storia si perde nella follia. Siamo arrivati ​​a un punto nella nostra società in cui il futuro è qui e ora, quindi i progressi tecnologici mostrati non sono così impressionanti come una volta. Semmai, il pubblico è più terrorizzato dall’evoluzione della tecnologia che affascinato dalle infinite possibilità.

Qui è dove Guerrieri del futuro si trasforma in più di un film d’orrore piuttosto che un’avventura d’azione e fantascientifica. Quando un meteorite porta la vita extraterrestre sulla terra, le creature aliene minacciano l’umanità. Le forze d’élite del comandante Sing Lee sono quasi spazzate via e il soldato sopravvissuto Tai Lo scopre una cospirazione ancora più grande, come da sinossi su IMDB. Fin dall’inizio, direttore Yeun Fai Ng è stato in grado di creare un legame emotivo con come era il mondo.

Vediamo un padre e sua figlia che osservano quanto fosse pulito il nostro pianeta, e si passa rapidamente allo stato attuale del mondo; incolore, morente e cupo. Vediamo che i robot militari sono diventati lo standard per la guerra e ora ogni paese ha creato la propria versione.

Inoltre, non c’è aria pulita, quindi sviluppano qualcosa chiamato Skynet per filtrare l’aria pulita. Ma una volta che questo alieno attraversa la meteora, diventa il proprio ecosistema e inghiotte le torri tecnologiche in tutta la città. Le operazioni del governo chiamano la creatura Pandora e per buona parte del film cercano di ucciderla.

Questo film manca di originalità, ed è per questo che è stato difficile resistere. In realtà non fa nulla di nuovo per il genere, né racconta una storia avvincente per coinvolgere qualcuno. Si è svolto come un videogioco con più scene tagliate in attesa dell’inizio della prossima missione. A volte le sequenze di combattimento erano buone, ma sembrava animato al punto da non essere credibile. Anche il modo in cui è stato girato è stato pesantemente manipolato perché i personaggi non sembravano reali.

Affinché un film non sia un adattamento di un videogioco, ma sentire che uno non è il miglior complimento da fargli. L’unica cosa che ha funzionato è stato il montaggio con i flashback per riempire i retroscena del personaggio e mostrare quanto sia diverso lo stato del mondo al momento attuale.

È un pezzo d’azione fantascientifico dai numeri che aggiunge anche una trama che coinvolge una malattia che spazza la nazione, che non sembra più troppo inverosimile. Semmai, questo film mostra quanto siamo vicini a vivere davvero in qualcosa del genere, il che è piuttosto inquietante.

Cosa ne pensi del film Netflix Warriors of Future? Commenta qui sotto.

Altre storie su Qala

Dai un’occhiata al nostro strumento di scoperta online su dove guardare programmi e film