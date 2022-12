Recensione di Troll: un film d’azione divertente che rimane fedele al suo genere

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Troll prende i tropici del film d’azione come il protagonista in contrasto con il suo genitore, il compagno geniale, il soldato-ragazzo, il funzionario governativo dal grilletto facile, ecc., e si diverte molto con loro, rendendolo, a sua volta, molto divertente da guardare.

Esaminiamo il film Netflix Troll (2022), che non contiene spoiler.

2022 Troll è un film catastrofico di mostri norvegesi direttamente dalla mente del regista Ruggisci Uthaugche in precedenza ha diretto 2018’s Tomb Raider. Analogamente a artisti del calibro di King Kong, Godzilla e il T-Rex di Jurassic Park (tutti citati nel runtime del film), Troll prende una creatura folcloristica, le dà vita e la libera in un’area popolata con risultati catastrofici. Il film presenta un ensemble di alcuni degli attori più importanti della Norvegia, tra cui Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersene c’è anche un breve cameo del candidato al Golden Globe Bill Campbell (L’uccisione).

Nei primi minuti abbiamo incontrato la nostra protagonista, la paleontologa Nora Tidemann (Wilman). Da ragazzina, Nora era solita discutere di folklore magico con suo padre mentre facevano arrampicata su roccia. Ora accademica di successo, Nora trascorre le sue giornate scavando e studiando resti fossili, principalmente di dinosauri. Un giorno, qualcosa di enorme emerge dal monte Dovre e il governo del paese convoca Nora lontano dal suo attuale progetto. Nella struttura governativa sotterranea top-secret, fa la conoscenza del primo ministro norvegese (Anneke von der Lippe) e il suo principale consigliere, Andreas (Falck). Nora e Andreas si dirigono verso il monte Dovre per indagare ulteriormente sulla gigantesca creatura con l’aiuto del fusto soldato Kris (Mads Sjøgård Pettersen).

All’inizio, il gruppo non è sicuro del tipo di creatura che stanno cercando. Provoca caos e distruzione ovunque vada, lascia orme gigantesche e i suoni che emette sono ultraterreni. Una coppia di anziani è appena riuscita a salvarsi la vita dopo che il gigantesco essere ha letteralmente calpestato la loro casa altrimenti idilliaca. Alla fine, Nora si rende conto che c’è solo una persona a cui può rivolgersi per chiedere aiuto: il suo eccentrico padre, Tobias (Gard B.Eidsvold). I due avevano precedentemente litigato a causa della convinzione di Tobias che i troll fossero prodotti reali e non solo mistici di Mitologia norrena.

Ciò che rende Troll così divertente è il modo in cui rimane fedele al suo genere. Prende i tropici del film d’azione come il protagonista in contrasto con il suo genitore, il compagno geniale, il soldato-ragazzo, il funzionario governativo dal grilletto facile, ecc., E si diverte molto con loro. La recitazione è convincente come ci si aspetterebbe da questo tipo di film. E la creatura troll era un misto tra spaventoso e ridicolo, eppure in qualche modo funziona. C’è anche una buona dose di sollievo comico, e alcune delle battute tra il nostro strano gruppo di personaggi colpiscono tutte le note giuste.

Probabilmente hai visto la stessa formula del film catastrofico ripetuta più e più volte nei film sopra menzionati come Godzilla, ma c’è un motivo per cui questi tipi di film continuano a essere realizzati. Offre ai registi la possibilità di far esplodere le cose e utilizzare la tecnologia digitale in continua evoluzione. Offre inoltre allo spettatore la possibilità di sfuggire alla realtà e di immergersi completamente nella stupidità sullo schermo. Certo, questo film norvegese è pieno di cliché e probabilmente l’hai già visto prima, ma se stai cercando di divertirti per un paio d’ore, Netflix Troll è perfetto da guardare alla fine di una fredda giornata invernale.

