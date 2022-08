Recensione di Tremila anni di nostalgia

Questa recensione del film Tremila anni di nostalgia non contiene spoiler o punti significativi della trama.

Vorrei che George Miller non avesse giocato così sul sicuro Tremila anni di nostalgia e ho appena strappato via il cerotto. La sua sceneggiatura è un’imitazione a buon mercato dei suoi talenti, come se l’eccentrico genio del cinema avesse preso una manciata di stimolanti per costruire un soffitto per limitare la potenziale creatività folle del film. Ha il signor Miller, l’uomo dietro un lavoro visionario come il Matto Max franchising e Babe: Maiale in città, ha realizzato un film live-action per famiglie per il genere George Miller? Sfortunatamente, le battute sono zoppicanti e la storia d’amore è piatta, il tutto mentre la sceneggiatura non supera mai il potenziale illimitato della storia.

Il film segue Alithea Binnie (Tilda Swinton), una studiosa accademica esperta di antiche divinità o divinità mitiche che alla fine ha portato ai supereroi di oggi. Alithea sta parlando in Turchia quando inizia a vedere queste creature mitiche ovunque: l’aeroporto, l’aula magna e la sua camera d’albergo. Principalmente un Djinn (interpretato da Idris Elba) che è appena uscito da una bellissima bottiglia di vetro colorato blu che Alithea ha acquistato in un negozio locale dietro l’angolo. Vuole esaudire i suoi tre desideri, ma lei è testarda al riguardo. Si scambiano storie sulla nostra divinità appena rilasciata che non riesce a smettere di parlare di se stesso. Ha bisogno di Alithea per esaudire i suoi desideri per liberarlo.

Miller ha adattato la sceneggiatura da un libro di racconti mitici di AS Byatt Il Djinn nell’occhio dell’usignolo. È un film visivamente bello, con effetti speciali sorprendenti che catturano l’occhio della mente. Tuttavia, la sceneggiatura è incoerente, cercando di incorporare i temi della storia principale dell’opera e dei cortometraggi di accompagnamento. (Non c’è una connessione coerente che porti lo spettatore dagli eventi iniziali del film al suo terzo atto che abbia un senso particolare). Il film rinuncia a fare un collegamento per confrontare i ricordi di Djinn per esaminare i temi della società contemporanea per una transizione ragionevolmente rapida verso una storia d’amore breve e, francamente, non memorabile. I primi due atti di Miller sono in stile Disney dal vivo, mentre il finale è deludente.

Tremila anni di nostalgia aveva un disperato bisogno di più tempo per dare corpo alla storia d’amore tra i personaggi principali nel terzo atto per una maggiore ricompensa. Il turno di Swinton mentre Alithea raggiunge livelli di tenero amore mentre vedi la sua transizione da cinica accademica a tenera felicità amorosa. Vorrei che il Djinn dell’Elba mostrasse emozioni più coerenti che minassero il tono generale della narrazione che era eccessivamente composto. Le scene finali sono affrettate e incomplete.

Tremila anni di nostalgia non è così ambizioso come vorrebbe essere e, di conseguenza, non raggiunge mai gli obiettivi del film. Miller porta un tono comatoso, una narrazione blanda, con effetti speciali impressionanti e alcune immagini rivoltanti – non sto parlando delle dozzine di corpi nudi, ma voglio che uno dei desideri di Djinn cancelli l’immagine della mano disgustosa di qualcuno ricoperta di Dio sa cosa, dalla mia memoria — rendi il suo film tutt’altro che analettico. Qui spera che il leggendario regista possa tornare a fregare il suo pubblico nel modo giusto.

