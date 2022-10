Recensione di Ticket to Paradise: una commedia annacquata e abbronzata

Caricamento dati JustWatch…

Per quanto possiamo perdonare le due leggende per aver voluto fare un film in un’oasi tropicale durante i loro anni d’oro professionali, Biglietto per il paradiso è un prodotto annacquato troppo preoccupato di accontentare tutti invece di stabilire un punto di vista interessante.

Certo, potresti aver condito attori veterani e reali di Hollywood George Clooney e Giulia Roberts il titolo della commedia romantica Biglietto per il paradiso. Tuttavia, Kaitlyn Dever dà alla “dolce” storia di protezione e redenzione dei genitori il cuore di cui il film aveva disperatamente bisogno. Dever interpreta Lily Cotton, che si è laureata in legge ei suoi genitori hanno aspirazioni di buon auspicio per lei. Poi va a festeggiare con la sua migliore amica in un paradiso tropicale. I suoi genitori (Clooney e Roberts) sono divorziati ma non si sopportano a vicenda, volando giù per rompere le sue imminenti nozze.









A chi esattamente? Ha appena incontrato un affascinante allevatore di alghe di nome Gede (Massimo Bouttier). Wow, dolce, vero? Non è esattamente il classico tropo da commedia romantica dei futuri suoceri mostri che odiano il fidanzato. È il fatto che i suoi genitori, David e Georgia, si odiano. Ma c’è una cosa che amano più di ogni altra: il futuro della loro figlia. Potresti obiettare che non stanno considerando la sua felicità, ma sono sulla loro strada. Vedi, non vogliono che Lily commetta gli stessi errori che hanno fatto sposandosi così giovane.









Se hai la testa, grande vecchia torta nel cielo, Biglietto per il paradiso gentilmente e spudoratamente cerca di manipolarti facendoti pensare che l’amore possa conquistare tutto. (Anche per quanto il finale tenti di farsi fuori non commettendo in nessun modo). I più cinici di noi, me compreso, ti diranno che i suoi genitori probabilmente hanno ragione. E vedere come la tua vita e la tua relazione sono al di fuori di una bolla di paradiso tropicale potrebbe non essere solo una scelta sensata, ma anche ragionevole. Da scrittore-regista Ol Parker (Mamma mia! Ci risiamo e Il miglior hotel esotico di calendula) è specializzato in fluffernutter esotico d’oltremare, la narrazione non è una grande arte. Tuttavia, non c’è nulla di cui offendersi con un po’ di diversione per gli occhi. Concentriamoci quindi su ciò che il film fa bene e dove manca di credibilità per quanto riguarda il principale intrattenimento in streaming.









Per uno, le deliziose battute incrociate tra i collaboratori di lunga data in film come il dell’Oceano franchisingConfessioni di una mente pericolosa, e Mostro di denaro (sì, hanno fatto un sacco di puzzolenti insieme), le loro punte affilate sono tagliate, ma non troppo profonde e hanno una tensione sessuale tra Sam e Dianne che può essere attraente. Il loro lavoro di squadra, cercando di minare il matrimonio, è divertente e il migliore amico di Lily, Wren, interpretato da Libro intelligente‘S Billie Lourdoffre un bel rilievo comico.









Il problema è che la sceneggiatura non offre abbastanza momenti di divertimento o anche brividi che la storia potrebbe fornire chiaramente. C’è solo un vero tentativo di far deragliare il matrimonio. L’aggiunta di ulteriori tentativi avrebbe facilmente aggiunto più momenti di commedia. Wren di Lourd aveva disperatamente bisogno di più tempo sullo schermo e Gege di Bouttier è troppo rigido, senza veri momenti di attrito. Quando Clooney offre informazioni su come il suo matrimonio è andato in pezzi, il momento si presenta vuoto e persino incredulo.









