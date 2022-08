Recensione di Thirteen Lives – notevole drammatizzazione di una storia vera

Riepilogo

Ron Howard suona tutte le note giuste in questa rivisitazione del drammatico salvataggio di una squadra di football maschile da un crollo allagato.

Questa recensione del film originale Amazon Thirteen Lives non contiene spoiler.

Resoconto di eventi reali, Thirteen Lives on Prime Video racconta la storia di una squadra di football di un ragazzo intrappolata in una grotta in Thailandia per 18 giorni e l’eroico tentativo di salvarli…

È quasi impossibile evitare il confronto tra Thirteen Lives e Appollo Thirteen di Ron Howard, un’altra storia di vita reale di un eroico salvataggio contro ogni previsione. Entrambi i film condividono una sensibilità (per non parlare dello stesso titolo numerico!) e storie di persone semplici e intelligenti, costrette a risolvere un problema apparentemente impossibile con la posta in gioco più alta. Non tanto una battaglia tra il bene e il male, quanto una lotta tra la forza dello spirito umano e il potere schiacciante della natura.

Come la maggior parte degli spettatori, conoscevo già questa storia, data la copertura globale che ha generato nel 2018. Tuttavia, il fatto che fossi già consapevole del risultato non ha fatto nulla per diminuire la tensione che ho provato durante la visione. Anche se sapevo che tutto sarebbe andato bene alla fine (con la notevole eccezione del Navy Seal che perse la vita durante il salvataggio), ero ancora saldamente appollaiato sul bordo del mio sedile. Ero totalmente immerso dall’inizio alla fine.

Il fatto che Howard sia in grado di ispirare questo tipo di risposta nonostante quanto sia nota la storia, è una testimonianza dell’artigianato mostrato in Tredici vite. Dall’inizio del film si ha la confortante sensazione di essere in mani molto capaci e competenti. Questo è un regista al culmine dei suoi poteri e la decisione di avere grandi sezioni del film sottotitolate mentre gli attori parlano tailandese (cosa insolita per un film hollywoodiano così tradizionale) è solo un esempio di quanto sia sicuro il regista veterano con questo tipo di Materiale.

Ron Howard ha lavorato sempre di più ai documentari negli ultimi anni e se non per il fatto che esiste già un bel documentario su questo stesso evento (The Rescue), viene da chiedersi se in un universo parallelo questo potrebbe essere finito nello stesso mezzo . Così com’è, Thirteen Lives funziona come un’uscita nelle sale con una sceneggiatura che contiene i necessari colpi di scena lungo la strada e un sacco di dramma umano.

Tra le tante belle esibizioni di questo ensemble, è una vera gioia vedere Colin Farrell (A Bruges, The Lobster) e Viggo Mortenson (Il Signore degli Anelli, Green Book) fare qualcosa di veramente fresco. Interpretano una coppia di sommozzatori specializzati nel salvataggio in grotta che si dirigono in Thailandia per dare una mano e finiscono per essere fondamentali per il successo finale dell’operazione. Farrell, in particolare, conferisce al suo personaggio quel tipo di competenza discreta che si tende a trovare solo in chi trascorre volontariamente il proprio tempo libero in condizioni pericolose.

Sarebbe facile per un film di Hollywood, che racconta una storia vera così straordinaria, sentimentalizzare eccessivamente il coraggio dei ragazzi o l’eroismo dei soccorritori. Thirteen Lives evita di cadere in questa trappola, mantenendo un tono quasi sobrio per tutto il tempo. Questo sottolinea in modo intelligente che ciò che rende storie come questa così avvincenti è che è successo alla gente comune e la gente comune è capace di cose straordinarie.

