Recensione di The Swimmers – ispirata storia vera di due sorelle rifugiate che sfidano le avversità

Questa storia è potente, piena di tragedia e trionfo. Un viaggio emozionante che mi ha tenuto il cuore in gola per tutto il tempo.

Esaminiamo il film Netflix The Swimmers, che non contiene spoiler.

Netflix porta la vera storia di come due sorelle, Sara e Yusra sono fuggite dalla Siria in Grecia in Germania prima di gareggiare per la squadra dei rifugiati alle Olimpiadi di Rio 2016. Netflix sta diventando un servizio di streaming per storie non raccontate e incredibili e questo film è sicuramente da non perdere. Il film ha una durata di due ore e quindici minuti ed è sia in inglese che in arabo; ci sono i sottotitoli disponibili.

Sara, che ora ha 26 anni, e Yusra Mardini, che ora ne ha 24, hanno lasciato la loro casa a Damasco nell’agosto 2015, quattro anni dopo lo scoppio del conflitto nel marzo 2011, nel tentativo di raggiungere l’Europa. Avevano programmato di volare a Istanbul, prima di recarsi in Grecia via mare, poi via terra in Germania. Il loro viaggio è quasi finito in tragedia quando il motore si è fermato lasciando i suoi diciotto passeggeri in una situazione spaventosa. Poiché la barca doveva trasportare solo sette persone, era molto al di sopra della sua capacità di peso, quindi le sorelle si tuffarono nelle acque gelide e iniziarono a nuotare per salvarsi la vita. Per tre ore le ragazze hanno spinto il gommone dalla Turchia alla Grecia. Incredibilmente, e fortunatamente, raggiunsero la riva con tutti i passeggeri sopravvissuti.

Il film non parla solo delle sorelle che nuotano, ma è anche un viaggio dettagliato di come e cosa attraversano i rifugiati per trovare sicurezza. Il pericolo, l’abuso e il modo in cui le persone di ogni paese approfittano della loro situazione. È illuminante e ti farà pensare a come vedi i rifugiati.

La recitazione è fantastica, la migliore che abbia visto da un po’ di tempo. Gli attori hanno una forte chimica e, a volte, ho dimenticato che in realtà non erano sorelle. Tutti gli attori secondari, la famiglia, gli amici, il loro allenatore e altri sulla barca danno spettacoli memorabili.

Ci sono scene al rallentatore meravigliosamente girate dappertutto, molto utilizzate sott’acqua, il che ti fa rallentare come spettatore e concentrarti sull’immagine. L’acqua è calmante e tranquilla, ma è anche imprevedibile e selvaggia. Mentre ci divertiamo e giochiamo in mare, da qualche parte, ci sono persone che muoiono.

Guardare questa storia di ciò che queste ragazze hanno dovuto affrontare è straziante e commovente allo stesso tempo: c’è un ritmo forte ed energico nel film e non riuscivo a smettere di guardarlo. Ci sono alcune scene estenuanti che ti fanno serrare la mascella e ti lasciano un nodo in gola. Le scene di tutti coloro che si arrampicano sulla piccola zattera su cui hanno pagato molto per entrare sono potenti e disgustose. L’immagine delle ragazze che si tengono l’un l’altra sulla riva mi rimarrà davvero impressa.

Con un finale emozionante, questo film racconta sicuramente questa storia molto bene e le dà il riconoscimento e il merito che merita. Questo film insegna al pubblico a essere forte, rispettoso, a riconoscere ciò che gli altri stanno attraversando, a trovare la propria corsia e nuotare nella propria gara.

Nel 2012, Yusra ha rappresentato il suo paese ai Campionati del mondo in Turchia e il suo obiettivo era allenarsi e sperare di competere alle Olimpiadi del 2020. Per la prima volta nella Storia, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che alle nazioni in gara a Rio si unirà una squadra di rifugiati, composta da atleti che altrimenti si ritroverebbero apolidi ed esclusi. C’erano 42 atleti in totale, Yusra ha nuotato nei 100 metri farfalla e ha vinto una medaglia.

