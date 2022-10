Recensione di The Stranger – un film poliziesco ambientato a fuoco lento

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

L’eloquente sinistro Lo straniero è un dramma poliziesco australiano straordinariamente paziente e ribollente che lentamente ti entra sotto la pelle.

Questa recensione del film Netflix The Stranger (2022) contiene spoiler.

Lo straniero, un australiano bollente Dramma che si muove verso un travolgente bollore emotivo, potrebbe essere uno dei thriller polizieschi più pazienti che incontrerai mai. Scritto e diretto da Tommaso M. Wright (Sfortuna acuta), questo film eloquentemente inquietante ti penetra lentamente sotto la pelle, il tutto prima che inizi a ritirarsi strato dopo strato affascinante.

Il film è interpretato dal camaleonte umano Sean Harris (Spencer, Il Cavaliere Verde), un ex criminale triste e sfortunato di nome Henry Teague. Incontra un uomo di nome Paul (Dove sono le cose selvagge‘S Steve Mouzakis), che aiuta a far uscire la sua auto da un sequestro. Paul poi aiuta Henry a entrare in contatto con un collega coinvolto in alcuni loschi affari. Il suo nome è Marco (Joel Egerton), ed è un membro di un’organizzazione criminale a cui importa solo che Henry sia schietto e onesto con lui. Questo è un problema poiché Henry Teague non è il suo vero nome.

Ora, sono entrato Lo stranierosenza guardare un singolo clip o trailer o leggere il Ingresso al film di Cannes 2022. Il trailer del film svela tutto velocemente e, se conosci il materiale originale, tutto verrà rovinato immediatamente. Quindi, ti consiglio di interrompere la lettura ora se vuoi evitare spoiler. Mi ringrazierai più tardi.

Il film di Wright è basato sul bestseller di saggistica di Kate Kyriacou, The Sting: l’operazione sotto copertura che ha catturato l’assassino di Daniel Morcombe. La storia segue l’operazione sotto copertura più famosa d’Australia. La grande sceneggiatura del film ha una grande rivelazione durante ogni atto e fa indovinare allo spettatore cosa accadrà. Ad esempio, nella prima sezione, ci chiediamo in cosa si sia impigliato Henry. Man mano che la storia procede, Henry inizia a comportarsi in modo strano e i suoi comportamenti possono essere irregolari. Lo spettatore ora non ha un protagonista di cui fidarsi o in cui riporre la propria fiducia. Eppure, nessuno sembra essere chi afferma. Questo perché il personaggio di Harris è basato su Daniel Morcombe e Mark è un ufficiale sotto copertura.

Ciò che rende Lo straniero così interessante è come trasforma il thriller poliziesco alla fine. Siamo addestrati a guardare gli inseguimenti in auto e gli investigatori che picchiano i criminali per ottenere le risposte che stanno cercando. Qui siamo immersi fino al collo in una guerra psicologica. Wright ti mostra in modo straordinario come invece dei pugni di ferro come strumenti, vediamo che il marchio di Egerton usa qualcosa di completamente diverso: l’empatia. Come un modo per rallentare la manipolazione, consentendo a Mark di ottenere la fiducia di Henry.

Noterai anche che se stai prestando attenzione alle scene che coinvolgono due investigatori che esaminano prove e informazioni di base, anche Mark sta facendo scattare Henry. Come mai? Nella speranza di spingerlo a rompere e diventare vulnerabile. Ad esempio, far bruciare un’auto da Henry riporta alla mente i ricordi di un crimine precedente di cui l’agente sotto copertura è ben consapevole.

Lo straniero è un film molto più forte che entra nell’esperienza con gli occhi bendati. Tuttavia, non si può negare l’artigianato che ha avuto luogo qui. Il film di Wright delude intenzionalmente, ma ciò non toglie mai la sua natura avvincente. Mentre il magnetico Egerton rappresenta l’ansia e il rilascio represso del film, è la svolta stoica e sbalorditiva di Harris che mantiene il film un’esperienza così avvincente. Insieme alla bellissima colonna sonora di Matthias Schack-Arnott e Oliver Coates e alla suggestiva fotografia di Sam Chiplin, il film di Wright cattura la straordinaria compostezza e moderazione dell’operazione con la sua sceneggiatura intelligente con effetti ipnotici.

Cosa ne pensi del film Netflix The Stranger (2022)? Commenta qui sotto.

