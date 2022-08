Recensione di The Princess (2022) – Il documentario della HBO offre uno spaccato notevole dell’argomento

Riepilogo

Questo film documentario è uno scorcio straordinario del rapporto tra il soggetto, i media e il loro pubblico.

Questa recensione del film documentario della HBO The Princess (2022) conterrà spoiler in quanto contiene l’argomento basato su eventi storici.

Il documentario della HBO The Princess (2022) uscirà su HBO sabato 13 agosto 2022 alle 20:00 ET/PT. Sarà anche rilasciato sul loro servizio di streaming controparte, HBO Max.

Semmai, il nuovo film documentario della HBO, La principessaconferma la grandezza di Pablo Larrain Spencer. Questo era un sogno biografico febbrile che ho etichettato non come una “storia vera” ma come una favola basata sul fine settimana festivo della cessione dalla Famiglia Reale. Ora, mi chiedo se la trascendente performance di Kristen Stewart abbia catturato quel film in modo fin troppo realistico. Qui, il regista Ed Perkins crea una narrativa lussuosa. Meticolosamente mette insieme filmati d’archivio dell’ascesa e del potere della Principessa del Galles facendosi sostenere dalle persone che l’hanno abbracciata. Un passaggio di potere su cui la monarchia ha perso la sua presa di ferro.

È un orologio affascinante. Il film non ha narratore e non è il cinema Verde. Eppure, Perkins crea una capsula del tempo della mentalità della sensazionalizzazione televisiva e giornalistica degli anni ’90. Un precursore che alla fine ha portato all’industria artigianale che i social media sono oggi. (Immagino che Harvey Levin abbia visto cosa stavano facendo i tabloid britannici e abbia visto i segni del dollaro nel riflesso dello schermo televisivo). Qui possiamo vedere non solo il rapporto che la famiglia reale ha con i media, ma anche i media e il punto di vista delle persone sul loro ruolo.

Fin dall’inizio, diventa chiaro che La principessa è una giovane donna che vuole avere il controllo del suo destino e il suo ruolo è quello di dare dei figli al principe William. È indipendente ma isolata. I media raccolgono l’odore di un matrimonio in rovina e si concentrano sulla differenza di età di 15 anni. Le preoccupazioni per la sua salute mentale derivano dalla sua manipolazione duratura. Per non parlare delle numerose relazioni che secondo quanto riferito stava avendo suo marito. Si sentiva come un trofeo. Vive in un castello equivalente a uno zoo. E si è lasciata andare ai servizi fotografici come pezzo forte da mettere in mostra.

Ed Perkins, il cui film Dimmi chi sono è stato uno sguardo illuminante sugli abusi sui minori, lascia che le riprese video storiche e i titoli dei giornali parlino. Il film inizia con un video della notte del suo incidente. Questo è un momento mozzafiato poiché non ci rendiamo conto del significato finché non vediamo un’auto che sfreccia davanti a noi. Tutti avevano un’opinione sulla Principessa del Galles e ne volevano un pezzo. Hai biografie non autorizzate che segnano il confine tra buon senso e finzione. Le fotocamere scattano foto per dare un’occhiata perché una fotografia potrebbe pagare lo stipendio di un anno. I media erano costanti e implacabili. Anche i talk show diurni hanno avuto ospiti in fila per anni a parlare dell’argomento. Stavano creando una manna d’oro nel rating.

Tuttavia, mentre la Famiglia Reale ne esegue alcuni, non riesco nemmeno a descriverlo, una danza all’infinito nei loro fili polverosi, la nostra ragazza sta visitando i senzatetto e sta cambiando politica visitando i paesi del terzo mondo devastati dalle mine. Era una minaccia per l’establishment perché stava sottraendo il favore politico alla famiglia reale, che era l’unico modo in cui potevano esistere ai giorni nostri.

Non troverai alcuna teoria del complotto sulla morte della principessa. Sono stato sorpreso da quanto poco tempo sia stato speso per superare l’incidente e il funerale è stato lasciato ai crediti. Il documentario di Perkins è una storia sul prezzo della fama e su una donna abbastanza intelligente da sapere come esercitare il suo potere. Questo è uno scorcio notevole della relazione tra il soggetto, i media e il loro pubblico.

Cosa ne pensi del film documentario della HBO The Princess (2022)? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film documentario su HBO Max.

