Recensione di The Lost Lotteries: esagerata e ricca di azione

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

L’azione è di livello superiore e succedono così tante cose in una volta che è difficile tenere il passo con tutto ciò.

Recensiamo il film Netflix The Lost Lotteries, diretto da Prueksa Amaruji, che non contiene spoiler.

Le lotterie perdute è uno dei film più stravaganti e frenetici che guarderai Netflix. Il film, secondo IMDBparla di cinque sconosciuti sfortunati che devono unirsi per rubare biglietti della lotteria vincenti del valore di milioni da un malvagio boss mafioso.

Il concetto è davvero interessante ed è divertente vedere come il team lavora insieme per rubare i biglietti vincenti della lotteria. Sembra un’impresa così impossibile perché tutti sanno che i biglietti della lotteria sono vincenti. Come si possono rubare i biglietti vincenti? Beh, sono sicuro che tutti abbiamo pensato di farlo di tanto in tanto.

I cinque devono affrontare molti ostacoli lungo la strada e persino affrontare uno spericolato boss del crimine. Devono respingere i suoi scagnozzi e persino finire in un incontro di boxe illegale dietro le quinte solo per ottenere quei biglietti della lotteria.

Gli ostacoli cambiano costantemente la dinamica dei cinque che si muovono in avanti a causa di tutte le palle curve. Tay (Wongravee Natetorn) è uno studente di economia e fanatico degli scacchi. È costantemente alle prese con la sfortuna e non sa come uscirne.

Da quando sua madre è caduta in una fogna a cielo aperto, Tay ha assunto una mentalità diversa per aiutare sua madre. Quindi, inizia a vendere numeri della lotteria dopo la scuola. Fa del suo meglio finché il suo capo non si mette in mezzo (che ha i suoi segreti) e manda i suoi scagnozzi a casa della madre di Tay.

Non hanno soldi per ripagare il prestito che sua madre ha contratto; il vassoio della lotteria e tutti i suoi biglietti vengono estratti.

Le performance in questo film sono esagerate ed è quasi troppo. Ma funziona per l’umorismo e l’azione che si svolge nel film.

C’è molta commedia fisica in cui gli attori hanno dovuto mettere tutto il loro corpo e sembrava molto. I personaggi sembrano un po’ monotoni e non sono completamente sviluppati.

Tutto quello che sappiamo è che devono ottenere questi biglietti e questo è tutto quello che c’è da fare. Ciò che è stato impressionante è stato il montaggio e i primi piani durante tutto il film perché lo hanno reso più drammatico.

È un orologio divertente a causa del concetto e del modo in cui viene eseguita la storia. L’azione è di livello superiore e succedono così tante cose in una volta che è difficile tenere il passo con tutto ciò.

Finiscono per sentirsi come una squadra e Tay ha molti discorsi stimolanti durante tutto il film per mantenere lo slancio. Se riesci a superare la stupidità e la natura esagerata di tutto ciò, finisce per essere piuttosto divertente.

Cosa ne pensi delle lotterie perdute? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Altre Storie

Imparentato