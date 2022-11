Recensione di The Last Manhunt: il tetro western manca di intuizione e ritmo

Riepilogo

L’ultima caccia all’uomo è un lento tentativo di raccontare una storia vera, privo della prospettiva per essere perspicace e del ritmo per essere eccitante.

C’è qualcosa di un po’ cinico in questo modo L’ultima caccia all’uomo è stato commercializzato. Il titolo, sebbene accurato, suggerisce un western che contiene più di un singolo scontro a fuoco, e il poster, che ha un aspetto severo Jason Momoa in bilico sopra i due protagonisti, suggerisce un film in cui si trova Jason Momoa, almeno in una misura che giustifica l’inserimento di lui nel poster. Ahimè, non è così, anche se questa storia glaciale e contemplativa è probabilmente il genere di cose che a Momoa piacerà quando qualcuno gli dirà che c’è dentro.

Capisco, però: lo scopo di fare film è indurre le persone a pagare per vederli. La storia di Willy Boyla caccia al quale è stata una delle più lunghe nella storia degli Stati Uniti e l’ultima del Vecchio West, è già stata vista sul grande schermo nel 1969 Digli che Willie Boy è quiun veicolo di Robert Redford che è uscito abbastanza tempo fa perché la storia valesse un altro rifacimento. Cristiano Camargo recita e dirige da una sua sceneggiatura Vedere compagno di scuderia Momoa e Thomas Pa’a Sibbettche ha anche scritto il film d’azione all’aria aperta di Momoa Coraggiosoquindi non è difficile vedere quante telefonate ci sono volute per realizzarlo.

Willy Boy (Martin Sensmeier) è una lunga distanza Corridore del deserto nella sua tradizione Chemehuevi tribù, ma è anche innamorato di Carlotta (Mainei Kinimaka), suo cugino di quinta generazione, che è abbastanza distante perché la relazione non lo sia anche strano ma abbastanza vicino da essere ancora contro la legge tribale. Il padre di Carlota, William (Zahn McClarnon), il leader e sciamano della tribù, è assolutamente contrario alla relazione, ma tu sai come sono i bambini. Quando cerca di intervenire nelle loro continue scappatelle, William viene ucciso da Willie Boy in una sequenza montata in modo abbastanza confuso che è difficile capire esattamente come sia esplosa la pistola, e gli amanti sono costretti a fuggire nel deserto con una posse sulle loro code.

Permettimi di gestire le tue aspettative: questo non è un western convenzionale. Non è un teso thriller del gatto e del topo. Non è nemmeno una storia d’amore, davvero, in quel condannato Romeo & Giulietta modo implica la premessa, dal momento che l’attenzione è meno su Willie Boy e Carlota che sulla banda che dà loro la caccia, guidata dallo sceriffo Wilson (Camargo) e da un paio dei suoi scagnozzi, e accompagnata da un uomo di legge nativo americano di nome Hyde (Raul Max Trujilo) e un paio dei suoi. Le tensioni sono alte all’interno del gruppo, ovviamente, le motivazioni sono in conflitto e l’intera faccenda riguarda meno la caccia all’uomo che le sue implicazioni, soprattutto da quando un giornalista sensazionalista, Randolph (Mojean Aria), si unisce per esagerare grossolanamente i dettagli e alimentare abbastanza paura da vendere giornali.

Ci sono ovviamente alcuni elementi interessanti qui, alcuni dei quali varrebbe anche la pena fare un film, ma L’ultima caccia all’uomo non può decidere dove focalizzare la sua attenzione, quindi finisce invece per svolazzare tra ogni cosa quasi a caso, il che non riesce a creare tensione nell’inseguimento e fa sembrare diverse sequenze, comprese alcune chiave, casuali e superficiali. In diverse occasioni mi sono ritrovato a pensare: “Oh, lo stiamo facendo adesso?”, in un lieve stato di incredulità per quanto inefficace la sceneggiatura avesse organizzato il momento.

È un peccato perché puoi dirlo L’ultima caccia all’uomo non è il tipo di film che è stato messo insieme senza preoccupazioni. È spesso impressionante da guardare – anche se fa affidamento sulla bellezza del paesaggio naturale per fare un sacco di lavori pesanti – ed è pieno zeppo di attori nativi americani che raccontano una storia sulla loro stessa gente con ovvia serietà. Alcuni dei personaggi e dei temi sono distinti. Puoi dire che c’è un vero film da qualche parte qui, che si sforza contro una sceneggiatura molto poco brillante e una direzione fin troppo piacevole. Coloro che sono alla ricerca di un’altra avventura all’aperto di Momoa saranno particolarmente mal serviti qui, ma anche in questo caso la maggior parte delle persone.

