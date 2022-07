Recensione di The Grey Man: avvincente, tesa e ricca di azione

Riepilogo

L’uomo grigio è avvincente, teso e ricco di azione, con una svolta d’azione di Gosling che è tanto elettrizzante quanto disarmante.

Questa recensione di The Grey Man è priva di spoiler.

I fratelli Russo’ (Vendicatori: Fine del gioco) ultimo film, L’uomo grigio, soddisfa quella brama di spettacolari piatti d’azione estivi americani. Certamente ha alcuni difetti, ma il veicolo di Ryan Gosling e Chris Evans è avvincente, teso e ricco di azione. Questo film di Netflix non toglie mai il piede dal mercato e c’è un pezzo che fa sì che quell’azione non-stop si svolga senza intoppi: Ryan Gosling. Il suo turno come Six lo porta in un film d’azione, forse un franchise, degno dei suoi talenti. Il suo uso di uno spirito acuto e di un senso dell’umorismo asciutto consente al film di essere disarmante. Anche per fare un respiro profondo o due.

Basata sull’omonimo libro di Mark Greenway, la storia segue un agente senza file chiamato Six (Gosling). È l’ultimo agente del programma Sierra ed è la risorsa più preziosa della CIA da 25 anni. Durante una missione con il suo partner Dani (interpretato da Ana de Armas), si imbatte in informazioni su alcuni affari illegali della CIA. Naturalmente, se esposto, questo potrebbe mandare tutti in prigione. Ciò include l’agente senza moralità, Denny Carmichael (Regé-Jean Page), e la sua mano destra, Suzanna Brewer (Jessica Henwick).

Uno dei suoi alleati è Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), l’ex capo del programma Sierra, che ha reclutato Six. In effetti, lo ha tirato fuori di prigione quando era dentro per omicidio. (Non preoccuparti, è l’assassino con una ragione e un cuore d’oro). Sei viene segretamente da lui con le informazioni che ha scoperto. Carmichael assume uno psicopatico sul libro paga che ama un po’ troppo il suo lavoro. Quell’uomo è Lloyd (Chris Evans, che si sta godendo il suo ruolo esagerato qui), e ha il compito di inseguirlo. E presto, le cose cambiano rapidamente. Come? Lloyd rapisce la nipote di Fitzroy, Claire (C’era una volta a Hollywood Julia Butters, che sta costruendo un bel curriculum). Tuttavia, Lloyd e la CIA non si rendono conto che Donald e Claire sono l’unica “famiglia” nella vita di Six.

L’adattamento di Joe Russo e Christopher Markus (Capitan America guerra civile) è un film migliore dell’ultimo film e progetto di vanità di Russo, Ciliegia. L’uomo grigio non ha mai problemi a mantenere un ritmo d’azione vertiginoso. Alcuni potrebbero trovare le scene d’azione costanti, ma l’umorismo ben posizionato e persino la versione da cartone animato di Evan sul suo personaggio da cattivo mantengono l’esperienza divertente e mai troppo oscura. Tuttavia, ciò non toglie l’azione mozzafiato e spietata.

Parlando dell’azione, troverai la fine di due fantastici set, la lotta sull’aereo cargo militare e la scena dell’inseguimento su un treno, con un uso massiccio della CGI. Questo mi ha portato un po’ fuori dall’esperienza, il che potrebbe distrarre il pubblico dagli sforzi avvincenti che si verificano. Inoltre, il retroscena dietro i Sei di Gosling è a malapena sfiorato e quindi viene utilizzato in un modo che motiva il suo personaggio, il che sembra inutile. E se hai trovato il Lloyd di Evan eccessivo, l’interpretazione lenta e minacciosa di Page su un uomo che vede le persone solo come numeri è altrettanto assurdo, ma non appariscente.

Mentre L’uomo grigio anche oltre il suo benvenuto per una scena troppo lunga, questo è un film d’azione ben fatto. La maggior parte del merito dovrebbe andare a Gosling, la cui interpretazione impassibile della sceneggiatura di Russo e Markus si placa davvero. È una rara combinazione di combattimento corpo a corpo in cui vedresti John Wick. Eppure ha un atteggiamento brizzolato di qualità da uomo qualunque che fa paragoni con il personaggio di John McClane. Questo non è il film d’azione dell’anno. Quel titolo è di proprietà di Top Gun: Maverick. Tuttavia, il film dei fratelli Russo dà sicuramente a Cruise e compagnia una corsa per i loro soldi.

Nel complesso, questo è un brutto momento.

