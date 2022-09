Recensione di The Greatest Beer Run mai

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Il dramma sul Vietnam di Peter Farelley non offre vere sorprese nonostante l’interessante storia del personaggio al centro, ma trae grandi benefici da un’interessante interpretazione da protagonista di Zac Efron.

Questa recensione del film di Apple TV+ The Greatest Beer Run Ever non contiene spoiler.

È difficile non lasciarsi travolgere dalla spinta narrativa di Pietro Farlly‘S La più grande corsa di birra di sempre. C’è un elemento di road movie/viaggio emotivo fisico che ricorda il suo film precedente Libro Verdeper non parlare del suo lavoro comico più ampio su artisti del calibro di Scemo e più scemoma mentre il suo ultimo film è diventato controverso il vincitore dell’Oscar per il miglior film nel 2019, non sorprende che abbia scelto ancora una volta di dirigere un seguito che sembra progettato per attirare sia gli elettori del premio che il pubblico mainstream, ma anche esplorare gli elementi più decisi del passato americano.

Piace Libro verde, ci sono grandi idee e temi che attraversano così tanto che ha l’aura di voler essere un “film importante”, ma cade anche nella trappola di essere in qualche modo semplicistico nel modo in cui inquadra quelle stesse idee e temi. Se il film precedente di Farrelly era essenzialmente “oh ragazzo, il razzismo è cattivo”, allora La più grande corsa di birra di sempre può essere ridotto a “oh ragazzo, la guerra del Vietnam è stata sicuramente brutta”.

Puoi percepire dove sta andando il film fin dai momenti di apertura. Non appena Zac Efron’Il personaggio di John ‘Chickie’ Donohue e i suoi amici esprimono il loro orrore per il modo in cui i media stanno descrivendo il conflitto in Vietnam in termini meno patriottici e litigando con i manifestanti contro la guerra, non ci vuole una laurea in narrativa per raccontare il viaggio di Chickie nel paese colpito dalla guerra per consegnare birra ai suoi amici lo vedrà capovolgere le sue convinzioni.

Si potrebbe voler deridere cinicamente l’idea che tutto ciò di cui chiunque ha bisogno è una lattina di birra per rendere durevole una zona di guerra, ma come Libro verde, c’è una rassicurante sensibilità mainstream a tutto ciò che puoi immaginare renderà le realtà più oscure del film un po’ più sopportabili anche mentre le affronta frontalmente.

Non evita mai gli orrori del conflitto, ma li filtra anche attraverso un personaggio di Zac Efron che vuole semplicemente offrire qualche barattolo di birra chiara per “i ragazzi” e il cui punto di vista politico cambia quando vede il più oscuro l’infrastruttura della politica estera statunitense che si dispiega davanti ai suoi occhi.

C’è un po’ di umorismo gentile, dure verità domestiche e un viaggio emotivo per il nostro personaggio principale che viene a sapere che deve fare qualcosa della sua vita. Non è catturare il conflitto nel modo viscerale in cui sono riusciti registi come Oliver Stone e Stanley Kubrick, con Farrelly che invece ha inquadrato il conflitto a grandi linee che passano dall’umorismo all’orribile. Ci sono momenti in cui sembra puntare a un’atmosfera che vuole essere allo stesso tempo agghiacciante a livello politico e anche profondamente osservativo, ma non raggiunge mai il tono nel modo in cui altri registi lo hanno fatto in passato. Farrelly potrebbe non voler essere un regista di rispettabili tariffe di calibro di premi, ma non è proprio in quel campo da baseball.

Questo non vuol dire che questo sia un film terribile. In poco più di due ore, ha un sorprendente senso del ritmo e beneficia della capacità di Farrelly di catturare abbastanza bene i momenti più emotivi, aiutato ugualmente da una grande interpretazione di Efron e dal grande supporto di Russell Crowe come fotografo che Chickie sviluppa un’amicizia con nelle ultime fasi della storia.

Alla fine, però, nonostante i temi e le idee qui presenti e il divertimento che se ne può facilmente ricavare, La più grande corsa di birra di sempre finisce per dire niente di più profondo se non “oh ragazzo, la guerra del Vietnam è stata sicuramente brutta”.

Cosa ne pensi del film The Greatest Beer Run Ever? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Apple TV+.

Lettura aggiuntiva

Il finale spiegato per La più grande corsa di birra di sempre

Imparentato