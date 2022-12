Recensione di The Binge 2: It’s A Wonderful Binge

Esaminiamo il film di Hulu The Binge 2: It’s A Wonderful Binge, che non contiene spoiler.

Abbiamo il sequel della commedia esilarante del 2020 L’abbuffata in streaming Hulu intitolato The Binge 2: è una meravigliosa abbuffata. Può dirigere Giordano Van Dina catturare la magia una seconda volta? Immergiamoci.

Nel primo film abbiamo appreso che consumare droghe e alcol era vietato per sempre. Tuttavia, “The Binge” è stato creato per consentire a tutti di prendere parte a droghe e alcol solo per un giorno. All’inizio di È una meravigliosa abbuffata, apprendiamo che hanno spostato la data alla vigilia di Natale in modo che tutti potessero tollerare di stare con la propria famiglia.

Il film inizia con una festa di compleanno in un’atmosfera alla Chuck E Cheese con una coppia di bambini vestiti da topolini giganti. Hags e Andrew (dal primo) stanno ballando con gli abiti, e uno dei guanti cade dalla mano di Hags, facendo gridare alla bambina che sono falsi! Quindi iniziano a sconfiggere il topo. Tuttavia, non si rendono conto con chi hanno a che fare mentre ribaltano la situazione sui bambini e iniziano a picchiarli (letteralmente). Quindi, ovviamente, i due vengono licenziati per le loro azioni. Andrew è eccitato perché “The Binge” dovrebbe accadere stasera, ma Hags dice che non parteciperà perché sta proponendo alla sua ragazza.

Per tutto il film, Hags fatica a chiedere al padre di Sarah di fare la proposta a sua figlia. Andrew ha problemi a casa perché la sua famiglia è disfunzionale e viene incolpato di tutto. Alla fine, il caos di massa della notte di tutti finisce con tutti che saltano a capofitto nell’epurazione. Quindi vediamo Kimmi e Sarah prendere qualche droga per rilassarsi. Quindi, Andrew si ubriaca con un angelo e vede il futuro. Successivamente, Hags cerca di riavere l’anello che ha perso per fare la proposta a Sarah. È la piccola posta in gioco perfetta per ogni personaggio.

Una delle mie ossa più grandi da scegliere con il film era Nick Swardson. Mi dispiace, ma il suo schtick è vecchio. Capisco perché sarebbe l’ideale per questo film a causa della natura volgare, che è il suo vicolo, ma non è divertente. È esagerato e non in senso positivo. Tuttavia, la parte migliore di questo film è stata Danny Tregio, che interpretava un alto angelo. Non posso dirti quanto sia stato divertente vederlo in questo ruolo. Inoltre, la chimica con Edoardo Franco mi fa venire voglia di vedere questi due iniziare insieme in un film.

Cosa farebbe Diesel?

Una delle cose che si sono distinte e che hanno reso il primo così divertente sono stati i numeri di ballo, le canzoni e le battute spiritose (punti bonus per la citazione di Cinque veloci) che ha scritto Jordan VanDina. VanDina non ha paura di correre dei rischi con la sua scrittura, che ripaga più volte di quanto non faccia. In un mondo di commedie sicure, abbiamo bisogno di più scrittori come VanDina. Ci tiene all’erta con divertenti commedie volgari e vietate ai minori.

Complessivamente, È una meravigliosa abbuffata potrebbe mancare lo sperma di Vince Vaughn rispetto all’originale, ma il film è comunque piuttosto divertente. Vieni per la commedia volgare, ma resta per Danny Trejo. Se ti piace il divertimento vietato ai minori, non perderti questo.

Cosa ne pensi del film di Hulu The Binge 2: It’s A Wonderful Binge? Commenta qui sotto.

Altre Storie