Recensione di The Assistant (2022): una storia piena di vendetta e punizione

Riepilogo

L’emozionante storia di un ex detenuto che cerca di vendicare la sua famiglia assassinata, aiutato da un eccentrico assistente.

Questa recensione del film Netflix The Assistant (2022) non contiene spoiler o punti importanti della trama.

Netflix ha rilasciato il film d’azione e avventura malese The Assistant, in cui seguiamo l’intensa storia di un uomo che ha perso tutta la sua famiglia mentre veniva incarcerato. Portando il dolore non solo per aver perso la sua famiglia, ma anche per anni della sua vita dietro le sbarre, una volta rilasciato, Zafik intraprende un viaggio vigoroso e violento per trovare gli assassini e vendicare sua moglie e suo figlio. Non lo fa da solo; è aiutato da un improbabile assistente.

Il film inizia lento ma è intrigante. Ci viene presentato Zafik, che è traumatizzato dalla perdita del figlio e della moglie ed è in missione per trovare le persone che li hanno uccisi. Gli viene proposto da Feroz, che è un personaggio pazzo e sfrenato e aiuta a portare giustizia. Insieme, intraprendono il viaggio di una vita piena di vendetta e punizione.

Ledil Dzuhrie Alaudin, Hairul Azreen e Kin Wah Chew danno grandi performance, tutti molto onesti e appassionati. Il personaggio di Feroz è una scelta fantastica, anticonformista e folle che aiuta a guidare la storia insieme a intensità e umorismo aggiunti. È sia un angelo custode, che ha salvato Zafik più volte durante il film, e poi anche un jolly, rivelandosi più vicino a Zafik di quanto pensiamo. I due personaggi femminili sono non convenzionali, sono intensi, esuberanti e rispecchiano fortemente le azioni degli uomini che li circondano.

La trama è intensa e si sviluppa lentamente e drammaticamente con un sorprendente colpo di scena. Ci sono piccoli colpi di scena lungo la strada, e mentre stai guardando, puoi dire che qualcosa sta per accadere e stai cercando di indovinare quali saranno i colpi di scena. Man mano che il film si sviluppa, cresce anche l’azione e ci sono alcune scene di combattimento potenti e ben costruite. Sono girati in spazi strettamente controllati, il che si aggiunge all’energia esplosiva. La fotografia è chiara e c’è un uso frequente di scene illuminate al neon, che danno uno stile sensoriale a questo film.

Complessivamente L’assistente è un buon orologio; per una produzione a basso budget, questo film d’azione è un vero concorrente. Spunta tutte le scatole quando si tratta di un tipico film d’azione, e c’è conforto in ciò che sappiamo e ci aspettiamo da questo genere. Con una durata di poco più di due ore, è di una durata decente e sono disponibili i sottotitoli. Consiglio di guardarlo se sei un fan dei film gialli, d’azione e thriller.

