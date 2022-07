Recensione di The Art of Incarceration – che mostra un lato diverso del mondo “Down Under”

Riepilogo

L’incarcerazione delle popolazioni indigene è una crisi crescente. Questo film documentario esplora la loro vita dietro le sbarre e come l’arte li sta salvando.

Il film documentario Netflix The Art of Incarceration è stato rilasciato sul servizio di streaming il 3 luglio 2022.

Netflix ha pubblicato The Art of Incarceration, un film documentario che racconta le storie dei prigionieri del centro correzionale di Victoria Fulham. Seguiamo le domande dei prigionieri sulla loro identità culturale e sulla loro guarigione mentre si preparano per la vita nel nuovo mondo fuori dalle mura della loro prigione. Questo film documentario è diretto da Alex Siddons e scritto da Christopher Austin, Alex Siddons e Robby Wirramanda e dura circa un’ora e venti minuti. Ricco di informazioni, il tempo è volato durante la visione e avrei potuto facilmente guardarne di più.

Attraverso questo film documentario esploreremo come l’arte e la cultura possono dare potere alle persone delle prime nazioni australiane e cambiare i loro cicli ingiusti di prigionia. Dopo 40 anni di campagna, i detenuti sono in grado di vendere le loro opere d’arte per aiutare a pagare la propria vita fuori dalle mura della prigione. L’arte può aiutarli a mantenere viva la loro individualità espressiva e creatività. Dà loro una concentrazione e un ambiente rilassante. A differenza delle violente storie carcerarie che siamo abituati a vedere, questo film documentario mostra una prigione più gentile e creativa, quasi liberatoria, con prigionieri che non sono in catene, sono volgari, ma creano arte e cercano di tornare alle loro radici .

È narrato da Jack Charles, che è un attore, musicista, vasaio e anziano aborigeno australiano di 78 anni. Jack Charles è stato vittima del programma di assimilazione forzata del governo australiano che lo ha portato via da sua madre da bambino. È cresciuto nella casa dei ragazzi dell’Esercito della Salvezza a Box Hill, periferia di Melbourne, dove era l’unico figlio aborigeno ed è stato abusato sessualmente. La sua voce calma e seria legge i fatti in tutto il documentario e discute la realtà agghiacciante sul perché e come gli indigeni trascorrono gran parte della loro vita in prigione.

Il contrasto tra i crimini con cui vengono allevati e commessi e la bella arte che possono creare è piuttosto straziante. Queste persone hanno la capacità e il diritto di essere anime creative e gentili, ma la loro storia, il loro paese, le ha preparate al fallimento. Mentre veniamo trasportati attraverso splendidi paesaggi, apprendiamo la loro storia, il loro patrimonio e ascoltiamo la loro speranza per il futuro, non posso fare a meno di sentirmi rattristato dal fatto che potrebbero finire di nuovo nel dipinto della prigione, poiché la loro vita all’interno sembra molto più facile che la loro vita fuori.

Con filmati reali e interviste oneste in tutto, la loro arte viene raccolta per una “mostra confinata”: questo evento offre ai prigionieri qualcosa per cui lottare e per cui non vedono l’ora. Siamo esposti a una serie di diversi progetti artistici ea ciò che li ha ispirati. Questa mostra ha riunito le persone e ha offerto loro esperienze positive in quello che è un momento e una situazione bui.

Nel complesso, questo documentario è un orologio potente ed educativo. Ho imparato molto e i miei occhi si sono aperti su qualcosa che sta accadendo attualmente nel mondo di cui non sapevo nulla. Questo documentario esplora un oscuro passato di soleggiata e divertente Australia e tuttavia invia un messaggio positivo di speranza e progresso. Una volta tornati nella società, sappiamo che il duro lavoro e la guarigione continuano e non è facile. Spero che queste persone riescano a trovare pace e un posto fuori dalle mura della prigione.

