Recensione di Slumberland: come il dolore si manifesta in qualcosa di tangibile per il conforto

Riepilogo

Il film evidenzia il dolore attraverso gli elementi fantastici di Slumberland ma non è così coinvolgente emotivamente come avrebbe dovuto essere.

Esaminiamo il film Netflix Slumberland, che non contiene spoiler significativi.

Ci sono stati molti film di recente che hanno esplorato il dolore in modi diversi, e Slumberland lo fa attraverso i sogni. In questo film, una giovane ragazza scopre una mappa segreta del mondo dei sogni di Slumberland e, con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, attraversa sogni e fugge da incubi con la speranza di poter rivedere il suo defunto padre.

In alcuni momenti, giovane Nemo (Marlow Barkley) fonda la fantasia onirica con il suo lutto. La storia funziona quando Nemo è in realtà con suo zio Philip (Chris O’Dowd). Cercare di affrontare la morte di suo padre è una cosa, ma poi essere legata a un mondo di sogno fantastico con lui è il suo conforto. Suo padre Pietro (Kyle Chandler)le raccontava storie meravigliose e condivideva con lei il tempo trascorso a Slumberland.

Ha condiviso le sue esperienze, e questa è l’unica cosa per cui lei lo ricorda. Quindi, per potersi sentire di nuovo vicina a suo padre, entra nel mondo. Lì, incontra Flip (Jason Momo), che è un personaggio molto oscuro. È eccitabile, amichevole e un po’ impertinente.

Nemo ha dovuto iniziare a fare le cose da sola senza suo padre, il che è una cosa incredibilmente difficile da fare. Ha dovuto cambiare scuola e fin da piccola aveva bisogno di trovare un tutore. Si sentiva più a suo agio a Slumberland che con suo zio Philip.

Il film impiega un po’ di tempo per andare avanti e ci sono alcune parti avventurose per prendere il ritmo, ma alla fine sembrava trascinato. La storia non è così coinvolgente e risuona davvero con il pubblico solo quando Nemo esplora ed elabora il suo dolore. Questi sono i momenti migliori del film. Anche la grande interpretazione di Momoa nei panni di Flint non ha aggiunto molto alla meraviglia di Slumberland.

C’è anche un bel po’ di esposizione nel definire la terra, piuttosto che mostrare agli spettatori in cosa consiste. Sembra quasi che la storia non fosse equilibrata come avrebbe potuto essere. Hanno trascorso molto tempo nel mondo fantastico cercando di spiegare il legame di Flint con suo padre e cosa facevano. Ci sono molte regole in Slumberland che si adattano alla narrazione, ma è solo per comodità che alcune cose funzionano.

Gli effetti speciali erano forti per la maggior parte e aveva quella meraviglia infantile, ma per qualche motivo mancava qualcosa. C’è un livello di connessione con i personaggi che avrebbe dovuto esserci ma non lo era. Ciò dipende dalla scrittura del film e se le linee di dialogo erano abbastanza credibili da consentire al pubblico di connettersi emotivamente con Nemo e la perdita di suo padre.

A volte le cose possono diventare un po’ contorte in una storia fantastica come questa, e l’esecuzione di certe emozioni può perdersi nel grande schema delle cose.

