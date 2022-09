Recensione di Sidney: uno sguardo brillante e accattivante a un uomo rivoluzionario

Riepilogo

Sidney è un documentario raffinato che dovrebbe essere guardato per le generazioni a venire.

Il film documentario di Apple TV+ Sidney uscirà il 23 settembre 2022.

Abbiamo un documentario di Apple TV+ in Sidney. Il film segue la vita dell’attore, regista e attivista Sidney Poitier. Vale la pena guardare il nuovo documentario? Condividerò i miei pensieri e ti farò sapere.

Se sei un fan dei film, sai chi è Sidney Poitier e il suo incredibile lavoro nel mondo del cinema. Che fosse la sua recitazione Nel calore della notte o la sedia del regista dentro Uptown sabato sera, Poitier era una persona di immenso talento che si distingueva dal resto della folla. Tuttavia, questo documentario ha mostrato all’inizio della battaglia che ha dovuto affrontare per entrare nel mondo dello spettacolo.

Parlando della battaglia, è qui che il regista Reginald Hudlin la mette fuori gioco dal momento dell’inizio del film. È iniziato con Poitier che parlava di quegli ostacoli. Mentre ascoltiamo così tante persone durante il documentario, ascolti queste storie dalla bocca di Poitier, facendo risaltare le storie da sole. Si può dire che Poitier ha lavorato nel cinema perché è un narratore fantastico.

Detto questo, non puoi fare a meno di apprezzare l’ascolto di tutti questi attori, registi e altre persone nei film sull’impatto di Poitier sulle loro vite. La quantità di persone che ha ispirato con il suo lavoro nel cinema è incredibile perché, senza di essa, così tante persone potrebbero non aver voluto fare quel salto.

Un’altra cosa che spicca è la scrittura di Jesse James Miller abbinata alla regia di Hudlin. Mentre guardi il film, noti che non è disordinato o fuori sincronia. È la storia di Poitier dall’inizio alla fine dei tempi. Ti aggrappi a questo viaggio della vita di Poitier e cresci un ritrovato apprezzamento per alcuni aspetti del suo viaggio.

Sidney è quel tipo di documentario che potrebbe essere utilizzato nelle scuole affinché per le generazioni a venire non si dimentichi di queste figure che sono state davvero rivoluzionarie per il loro lavoro. Spero che vedremo altri documentari come questo della società di produzione di Oprah e di questa combinazione scrittore/regista.

Complessivamente, Sidney è uno sguardo incredibile su un essere umano straordinario. Con un documentario, vuoi conoscere una persona, capire la sua storia e che tipo di impatto ha avuto sulle persone, e questo controlla tutte quelle caselle. Non posso raccomandare abbastanza questo.

Cosa ne pensi del film documentario Sidney? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Apple TV+

