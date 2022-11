Recensione di She Said: ascolta con forza e consente di ascoltare le voci

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Fenomenale. Quello che fa così bene il film di Maria Schrader è semplice: ascolta. E non solo alle vittime, cosa che fa con forza. Ha detto di la sceneggiatura include gli aggressori, i bulli e il muscolo legale pagato per usare la verità delle proprie parole per esporre il comportamento predatorio.

La cosa scioccante del New York Times‘ denuncia dei reati di abuso sessuale di Harvey Weinstein è quanto tempo è andato avanti. Ci sono rapporti che i più grandi nomi di Hollywood erano a conoscenza del comportamento di Weinstein. Tuttavia, non è stato fatto nulla al riguardo perché aveva una comprovata esperienza al botteghino e una credibilità vincitrice di un Oscar. Se non fosse per l’ostinata determinazione di due Premio Pulitizer-giornalisti vincenti — Megan Twohey e Jodi Kantor – la storia potrebbe non aver mai visto la luce del giorno. Lei disse prende i loro resoconti e costruisce una narrazione che va avanti da oltre 25 anni di cui nessuno osava parlare sui giornali. Questo fino a quando una manciata di vittime ha deciso di condividere le proprie storie con la forza dei numeri.

Il film inizia con una giovane donna irlandese che vive il sogno di essere un’assistente sul set di un film della Miramax. Pochi minuti dopo, la stessa ragazza corre per le strade piangendo istericamente. Ci sono una manciata di scene come quella nel film sul trauma dell’essere aggrediti sessualmente. Lei disse non solo ritrae altre famose attrici che riferiscono di essere state molestate e aggredite da Weinstein, ma parità di trattamento per tutti. (I nomi aprono gli occhi e alcune semplici ricerche su Google sono ancora più scioccanti). Ci sono una serie di giovanissime che hanno appena finito la scuola. Tutti stanno guardando a una carriera entusiasmante nell’industria cinematografica.

Due ehi (Carey Mulligan) ha già riportato le accuse di molestie sessuali di Donald Trump. Eppure, in qualche modo ha comunque vinto le elezioni. Perché a qualcuno dovrebbe interessare un dirigente dello studio e famosi artisti amari? Il suo collega, Kantor (Zoe Kazan), la guarda e dice chiaramente che se questo può succedere a una famosa attrice di Hollywood, immagina cosa sta succedendo a tutti gli altri. E ha ragione. Il trio di attrici che interpretano queste donne da adulte (Samanta Morton, Jennifer Ehlee Angela Yeoh) racconta le loro storie con dettagli orribili e allarmanti, non solo degli assalti, ma anche delle conseguenze, dei danni e dei passaggi che il team legale di Weinstein si impegna a coprire tutto.

Togliamolo di mezzo: questo è un film fenomenale. Che regista Maria SchraderIl film di fa così bene è semplice: ascolta. E non solo alle vittime, cosa che fa con forza. Rebecca LenkiewiczLa sceneggiatura di include gli aggressori, i bulli e il muscolo legale pagato per usare la verità delle proprie parole per esporre il comportamento predatorio. In una scena sbalorditiva, Schrader continua dentro e fuori le riprese dei corridoi degli hotel. Questo mentre una registrazione del telegramma della polizia descrive un’interazione tra Weinstein e uno dei suoi assistenti. È una scena sbalorditiva che tira indietro il sipario sulle sue azioni, che è straordinariamente potente.

Questo è un cast eccellente con alcune interpretazioni formidabili dalla superba sceneggiatura di Lenkiewicz. Puoi sentire come Kazan coinvolga lo spettatore con sguardi empatici e stoici mentre pone domande aperte delicate e ben piazzate con pause gravide perfettamente sincronizzate. La giornalista magnetica e dura come un chiodo di Mulligan può anche essere affascinante e disarmante mentre rifinisce maggiori dettagli dai suoi soggetti. Tuttavia, forse Ashley Judd brilla di più, una donna che è stata abbastanza coraggiosa da sopportare un incubo e sopravvivere. È anche abbastanza coraggiosa da trasmettere le sue esperienze sullo schermo, interpretando se stessa. È una svolta degna di premi che è incredibilmente autentica e straziante.

Lei disse è uno dei migliori film dell’anno. Puoi alzare gli occhi al cielo per la mancanza di “talento cinematografico” che alcuni critici stanno vomitando in un film che infrange il mito dell’argomento “lui ha detto, lei ha detto”. Il potere qui è nelle voci. Quelli finalmente ascoltati. Con chi era lì ad ascoltare.

Per favore, fai lo stesso e lascia che la pellicola ti travolga.

