Recensione di Seoul Vibe: nostalgia divertente, vibrante e piena di azione

atmosfera di Seul è divertente, vibrante e pieno di nostalgia piena di azione.

Questa recensione del film Netflix sudcoreano Seoul Vibe non contiene spoiler.

È il 1988 e la grande città di Seoul sta cavalcando un picco di libertà democratica. Le tendenze occidentali si stanno diffondendo. Le ultime mode, McDonald’s e bottiglie di Coca-Cola in vetro freddo. E mentre Disco è ancora in ritardo di un decennio nella Land of Morning Calm, le ultime follie hanno preso il sopravvento in città. Principalmente dai ventenni che si battevano per un governo libero. Questo è lo sfondo dell’ultima commedia d’azione coreana, atmosfera di Seulun film divertente e vibrante che sta bene nella sua pelle.

Regia di Hyun-Sung Moon (Come una) e scritto da Sua Shin (Impegno) racconta la storia del Sanggye Supreme Team. Guidati da Dong-Wook (Yoo Ah-in), Woo-sam (Ko Gyung-pyo), Joon-gi (Ong Seong-wu), Bak-nam (Lee Kyu-Hyung e Yoon-hee (Park Ju-hyon) ), adorano le loro derive e i loro riff cool mentre guidano per la città. Dong-wook e Joon-gi hanno aiutato a portare casse di armi illegali in giro per l’Arabia Saudita prima di tornare nella loro amata Seoul. Vedono che molto è cambiato da quando hanno lasciato risuonare la libertà. Corea del Sud , una volta un governo militarizzato, ora è una democrazia.

Dong-wook vede la sua macchina nel negozio e sta per lasciare che quel bambino faccia le fusa quando il procuratore Ahn (Oh Jung-se) e la sua squadra si avvicinano a lui. Vuole che la squadra vinca una corsa segreta per alcuni gangster. Sono gestiti dalla signora Kang (Moon So-ri) e dal generale (Baek Hyun-jin). L’outfit ricicla denaro in giro per la città. Se lo faranno, concederà loro tutti i visti per gli Stati Uniti. Questo è tutto quando Seoul ospita i Giochi Olimpici del 1988. Ahn sente che si sta verificando un grande risultato durante la cerimonia del giorno di apertura.

atmosfera di Seul è sinceramente sincero nel modo in cui Moon cattura un pesce fuor d’acqua, ma il gruppo si trova nello stesso lago fresco in cui sono sempre stati. Divertente, persino stupido e ultra-cool, questo giovane gruppo di uomini e una donna forte hanno meravigliosi chimica insieme. Le battute e le interazioni tra di loro li spingono a filmare, gioco di parole inteso, come un modo per costruire l’atmosfera di una comunità di una nuova generazione. L’umorismo del film è divertente e l’azione può essere strabiliante, ma l’atmosfera generale del film cattura l’atmosfera della città sull’orlo del cambiamento. Anche se in un modo più da cartone animato e colorato a fumetti live-action che non mi aspettavo.

atmosfera di Seul cerca terribilmente di essere una versione leggera di Il veloce e il furioso ma alleggerisce l’atmosfera mentre lo spettatore si diletta nella nostalgia retrò degli anni ’80. Il cast è energico e coinvolgente. Anche se il film non è un successo totale – il personaggio principale è affascinato dalle recinzioni di plastica quando potrebbe attraversarle, e sono ben 20 minuti di troppo – il film di Hyun Sung Moon ha una qualità avvincente che non può essere ignorata.

