Recensione di Samaritan (2022): un inizio promettente per un potenziale franchise di streaming

Riepilogo

samaritano è un inizio promettente per un potenziale franchise di streaming.

Questa recensione del film Amazon Samaritan (2022) non contiene spoiler.

samaritano ha avuto una strada lunga e ventosa per il suo rilascio. L’ultimo film di Signore il regista Julius Avery ha avuto diverse date per la programmazione principale per diventare un film di successo. samaritano doveva essere distribuito intorno a due grandi festività nel 2020. Quindi, anche una fascia oraria estiva dopo il Memorial Day nel giugno 2021. Tuttavia, con la pandemia e il limbo delle acquisizioni – il film è stato acquisito da Amazon dopo aver acquistato MGM l’anno scorso – finalmente trasmette in streaming su Prime Video.

Il veicolo d’azione Sylvester Stallone ha una premessa divertente. Per la maggior parte, i realizzatori offrono una nuova interpretazione e una svolta nel genere dei supereroi. Ma la natura ripetitiva dell’atto finale diventa, per non dire altro, gravosa.

Il signor Stallone, una leggendaria superstar d’azione di Hollywood e una volta la star di Hollywood più bancabile del mondo, ha avuto una serie di orribili film d’azione negli ultimi dieci anni. Dal Rambo riavviare, Il piano di fuga “franchising” e il genuinamente dimenticabile Ritornoda allora non ha avuto un colpo d’azione solido The Expendables primo rodeo. Una cosa su cui il film ha lavorato è la sceneggiatura. Bragi Schut porta una base di fan incorporata nel film trasformando la storia in una serie di graphic novel. La sua storia è incentrata su Samaritan, un eroico vigilante ucciso da suo fratello, Nemesis, anni prima, e la città non è più la stessa.

La storia inizia con Sam Clearly (Javon Walton), un tredicenne che vive con il suo genitore single (interpretato da Nelle Alture Dascha Polanco), che fatica a sbarcare il lunario. Tanto che accetta lavori saltuari per strappare fili di rame da edifici abbandonati con il suo amico, Jace (Abraham Clinkscales). Anche il tipo più pericoloso, come essere una distrazione per il piccolo teppista, Reza (Moises Arias), che lavora per uno psicopatico di nome Cyrus (il giocatore di Julius Avery Pilou Asbaek).

Per passare il tempo, Sam ha la testa tra le nuvole a indagare sulle teorie del complotto su dove sarebbe andato Samaritano se fosse sopravvissuto. È qui che entra in gioco il Joe di Stallone. Un operaio edile grigio e stagionato va in giro goffamente come se avesse bisogno di sostituire le gambe. Più Sam si concentra su di lui, più si concentra su Joe e sul grande morso che Joe ha per spaventare il bambino.

Il film di Avery è lontano da qualsiasi origine di supereroi o addirittura da una storia di redenzione. Senza svelare il finale, la premessa è che Sam voglia trovare samaritano in modo che possa riportare la speranza in città. Non è niente di nuovo; in particolare, è l’arco narrativo del franchise di Batman di Nolan. Il punto in cui la storia eccelle è il Sam di Javon Walton che punge Joe finché non ce la fa più. Il loro scambio è divertente, così come la sceneggiatura che segue l’indagine dell’adolescente. Con qualche azione classica di Stallone, pensa Il giudice Dredd persona senza gadget e più scontrosa del solito: l’intera esperienza è un tale ritorno al passato. Sembra rinfrescante.

Il film ha due grandi rivelazioni che sono ben eseguite, anche se la seconda è ovvia. Voglio dire, è l’unico modo in cui la storia può separarsi da altri film di supereroi per essere interessante. Sebbene, samaritanoIl terzo atto è esagerato e troppo lungo. Ora, è comune. Le sequenze d’azione sono ripetitive e iniziano a trascinare un po’ l’esperienza verso il basso.

Per non parlare del fatto che gli attori che girano in una fabbrica non sembrano essere influenzati dal Tiraggio a ritroso ambientazione. L’edificio è avvolto dalle fiamme, ma non tossiscono mai per il fumo. Né sudano per il caldo. E hai il fatto che, per qualche strana ragione, nessuno sta chiedendo dove sia Nemesis, solo Samaritano. Non suscita interesse? Il risultato è piacevole. Tuttavia, potrebbe comportare un’alzata di spalle. Va benissimo, ma avrebbe potuto essere molto di più.

di Amazon samaritano è un film d’azione leggermente godibile. Inoltre, l’ultimo di Avery ha un’immensa promessa, principalmente se Amazon investe tempo e denaro per un franchise di streaming. Io, per esempio, spero che si prendano il tempo per sviluppare una sceneggiatura che utilizzi la svolta del terzo atto a loro vantaggio.

Cosa ne pensi del film Amazon Samaritan (2022)? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento ad Amazon Prime.

