Recensione di Royalteen: i segreti che conserviamo hanno un modo per venir fuori

Riepilogo

Il film mette in evidenza le percezioni delle persone sui social media e il modo in cui tutti pensano di sapere cosa sta passando l’altra persona.

Questa recensione del film Netflix Royalteen non contiene spoiler.

Gli studenti delle scuole superiori hanno a che fare con così tanto e spesso nascondono un pezzo di se stessi. Che non siano se stessi con i loro amici o abbiano un passato segreto che non possono rivelare, è sempre difficile per loro attraversare quegli anni. Prendi tutta quella angoscia adolescenziale e aggiungi la vita dei reali, può essere opprimente da gestire per chiunque.

di Netflix Royalteen segue il principe Karl Johan (Mathias Storhøi) e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson), che provano sentimenti l’uno per l’altro ma sono consapevoli che la loro relazione potrebbe metterli in una situazione impossibile, mentre lui deve portare una nazione sulle sue spalle, lei porta giace su di lei. Chi non vorrebbe che un principe si innamorasse di loro? In questo caso, Lena si mette al passo con Kalle e iniziano una relazione così meravigliosa. Lena ha degli scheletri nel suo armadio ed è una persona completamente diversa da quella di una volta. È stato interessante vedere i flashback con lei perché non hanno rivelato molto fino alla fine.

La storia d’amore tra Kalle e Lena è stata molto naturale senza sforzo. Lena è timida e riservata perché non vuole essere troppo coinvolta con persone nuove, soprattutto ragazze a causa del suo passato. Era una festaiola hardcore che ha finito per metterla nei guai. Rimane spesso a casa, isolata dal fratello minore Theodore.

Una volta che Kalle scopre dove vive Lena, va spesso a trovarla e le piace che sia da sola la maggior parte del tempo. Il film mette in evidenza le percezioni delle persone sui social media e il modo in cui tutti pensano di sapere cosa sta passando l’altra persona. È un modo interessante per isolarlo attraverso un liceo e i fratelli reali per esplorare i pericoli dei social media. Si tratta di chi trovano degno di fiducia e chi è disposto a dire la verità.

Lena ne ha passate tante e spesso esprime i suoi sentimenti alle ragazze della scuola, inclusa la sorella tesa di Kalle. Non apprezza quanto sia condiscendente con tutti perché, alla fine, sono tutte persone normali.

Il più interessante da asporto Royalteen è che Kalle ha un lato diverso di lui a cui Lena non era preparata. Aveva allevato suo fratello per molto tempo che aveva dimenticato com’era essere fuori casa e vivere una vita normale. Non si rendeva conto che un principe avrebbe voluto prendere le cose con calma e non essere intimo con lei.

Era confusa per lei a causa del personaggio che era stato inserito sui social media. Dopo una lunga discussione con una sua vecchia amica, Lena ha cancellato tutti i suoi social media perché ha finito per rubare il fidanzato della sua amica. E tutti lo hanno scoperto. Quindi per Lena scoprire che Kalle non è chi ha detto di essere la riprende un po’.

Era felice di stare con lui e la sua famiglia. Non poteva credere che un principe le avrebbe permesso di essere presente nella sua casa a causa dei suoi demoni. È stata molto insicura e si vede per tutto il film. Si sente sempre quella strana e Kalle lo cambia.

Royalteen è una storia interessante su una giovane ragazza che ha preso alcune decisioni difficili nella sua vita e su come questo principe la travolge. Può superare il suo passato e affrontare i suoi demoni perché si preoccupa così tanto per lui. Non le importa di quello che qualcuno pensa di lui perché ha vissuto la sua versione di esso.

È un film lento che ha qualcosa da dire sui social media, ma essenzialmente si perde nella storia d’amore tra Kalle e Lena. Ci sono momenti chiave che modellano la loro storia e che alterano il loro viaggio, ma alla fine è il rumore esterno che finisce per arrivare a entrambi. Lena ha due lati diversi di lei che iniziano lentamente a emergere quando si avvicina a Kalle e sua sorella finisce per scoprire esattamente cosa sono quegli scheletri.

Il terzo atto è probabilmente l’aspetto più intrigante perché tutto viene in primo piano e crea un finale interessante per la loro storia d’amore.

Cosa ne pensi del film di Netflix Royalteen? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato