Recensione di Rosaline: una prospettiva affascinante e fresca su un racconto classico

Rosalina prende una storia classica e le dà una nuova prospettiva. Il film ha molto cuore, i dialoghi sono pieni di spirito e i personaggi sono a tutto tondo.

Questa recensione del film di Hulu Rosaline non contiene spoiler.

Rosalina è una rivisitazione comica di una classica storia d’amore shakespeariana, raccontata dal punto di vista dell’ex di Romeo. Diretto da Karen Maine e liberamente tratto dal romanzo Quando eri mio di Rebecca Serle, il film è protagonista Kaitlyn Dever (Incredibile) nel ruolo di titolare.

All’inizio del film Romeo (Kyle Allen) è dimostrato di essere un assiduo frequentatore del balcone di Rosaline. I due amanti devono nascondere la loro storia d’amore al padre di Rosaline (interpretato brillantemente da Bradley Whitford) in quanto lei è un membro della famiglia Capuleti, mentre lui è un Montecchi. Tuttavia, la faida tra le loro famiglie non è l’unica cosa a causare una spaccatura nella loro relazione. Rosaline è un po’ troppo indipendente e ambiziosa, anche per i gusti di Romeo. Anche lei non riesce a esprimere i suoi sentimenti, quando lui dice “Ti amo”, lo incontra in silenzio. A peggiorare le cose, il padre di Rosaline desidera disperatamente sposare la ragazza ostinata, un corteggiatore è Dario (Sean Teale), un giovane che rifiuta continuamente ma chiede ancora il suo aiuto ogni volta che ne ha bisogno.

Quando Romeo incontra la cugina di Rosaline, Giulietta (Isabella Merced), i due si innamorano perdutamente. Si dimentica completamente della nostra eroina titolare e così inizia la storia romantica resa famosa da Shakespeare. Rosaline, tuttavia, non è pronta a lasciar andare il suo primo amore, quindi inizia una spietata campagna per sabotare gli amanti sfortunati e convincere Romeo che lei, non Giulietta, è il suo unico vero amore.

Il film fa molte cose per bene. È affascinante, spiritoso e coinvolgente. Mentre è ambientato nella Verona di “molto tempo fa”, Rosalina affronta questioni contemporanee. Il personaggio principale si comporta come un “ex pazzo” che non smette di inviare lettere, nonostante la faccia fantasma. Porta un’innocente Giulietta in un “dive bar” per tenerla lontana da Romeo. Eppure, nonostante i suoi migliori sforzi, non può fare a meno di affezionarsi al cugino più giovane. Lo stesso Romeo non è ritratto come un trucco, e probabilmente è apposta. Questo film è più incentrato sull’esplorazione della relazione tra i due cugini rivali in amore che sull’osservazione delle rispettive storie d’amore, che diventano secondarie, ma comunque accattivanti. Rosalina è ambientato in un’epoca in cui le donne non avevano voce, quindi si assicura di dargliene una.

Nel complesso, il cast è fantastico. Christopher McDonald interpreta alla perfezione il misogino Lord Caputa. Bradley Whitford è eccellente nel ruolo di un padre esasperato che cerca di convincere sua figlia a comportarsi come le altre ragazze. Minnie Driver non perde un colpo nei panni dell’infermiera registrata che è un po’ frustrata dal suo lavoro, mentre Spencer Stevenson porta una svolta favolosa a Parigi, il ragazzo con cui Juliet era fidanzata contro la sua (o la sua) volontà.

Mentre non c’è carenza di Romeo e Giulietta adattamenti, questo prende una storia classica e le dà una nuova prospettiva. Il film ha molto cuore, i dialoghi sono pieni di spirito e i personaggi sono a tutto tondo. Vedere il personaggio di Kaitlyn Dever crescere da ex abbandonata a giovane donna compassionevole che vuole fare la cosa giusta è stato gioioso. di Hulu Rosalina è una storia affascinante sull’amore, l’amicizia e la crescita personale che vale la pena spendere un paio di volte.

