Recensione di Rogue Agent: un’affascinante storia vera portata in vita

Riepilogo

Le ottime interpretazioni di James Norton e Gemma Arterton mantengono questo thriller avvincente, anche se non è all’altezza dell’affascinante e agghiacciante storia vera su cui è basato.

Questa recensione del film AMC+ Rogue Agent non contiene spoiler.

La vera storia di Robert Hendy-Freegard, un truffatore che ha convinto più persone di essere un agente dell’MI5, è stata una scelta ovvia per un soggetto cinematografico. Dopo la serie di documentari Netflix The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, Adam Patterson e Declan Lawn dirigono un film romanzato sulle sue azioni fraudolente. Rogue Agent è basato sull’articolo “Chasing Agent Freegard” di Michael Bronner, con una sceneggiatura di Patterson, Lawn e Bronner. Mentre il thriller britannico potrebbe essere più eccitante se non sai già molto di Freegard, è uno sguardo avvincente su come ha attirato le sue vittime.

James Norton interpreta Freegard, oltre alla sua società di produzione Rabbit Track Pictures che sostiene il film. Il suo fascino senza pretese è perfetto per il ruolo di Freegard in quanto gli conferisce un’aria di credibilità. Freegard afferma di essere un MI5, che cerca di sradicare l’IRA e si offre di reclutare i suoi obiettivi nei servizi segreti britannici se possono completare i test per dimostrare che sono degni. Il film non ti dice apertamente che è un truffatore; invece, ti permette di credere alle sue bugie fino a quando non viene smascherato.

L’apertura del film è intensa, in un modo che il resto del film non riprende mai del tutto. Freegard si atteggia a barista in una piccola città e recluta Sophie (Marisa Abela), Mae (Freya Mavor) e Ian (Rob Malone) per aiutarlo a sradicare i membri dell’IRA che si spacciano per studenti dell’università che stanno frequentando. Tutto precipita quando dice loro che devono fuggire perché la loro copertura è stata compromessa. Quindi, il film fa un balzo in avanti di nove anni in cui Freegard lavora come venditore di auto di lusso.

È allora che incontra Alice, un avvocato di contenzioso che è il ritratto dell’eleganza nei suoi eleganti tailleur. Gemma Arterton è perfettamente scelta nel ruolo in quanto conferisce ad Alice un’aria di intelligenza e autosufficienza. Quindi, quando il flirt di Freegard logora Alice e lei inizia con riluttanza una relazione con lui, impressiona il pubblico che anche una donna intelligente e composta come Alice potrebbe essere ingannata da lui. Arterton offre una performance fantastica, spaziando tra la gamma di emozioni dalla sua curiosità per Freegard all’inizio della loro conoscenza alla sua disperazione quando la loro relazione va a rotoli.

Rogue Agent non è così elettrizzante come ti aspetteresti dalla storia su cui è basato, ma si concentra sulle vittime di Freegard e sul tributo personale che la sua frode e abuso ha avuto su di loro. Non tenta mai di giustificare le sue azioni o addirittura approfondisce le sue motivazioni, più interessato alle donne e agli uomini che ha preso di mira. Le ottime interpretazioni di Norton e Arterton compensano la sceneggiatura a volte poco brillante, rendendo Rogue Agent un orologio avvincente.

Puoi guardare Rogue Agent con un abbonamento AMC+ negli Stati Uniti e con un abbonamento Netflix nel Regno Unito.

