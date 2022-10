Recensione di Raymond e Ray: il trauma non ti lascia mai davvero

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Garcia ha scritto un copione emotivamente stratificato e sincero sulla crescita in te stesso attraverso un trauma e su come quel dolore non ti lascia mai davvero.

Ethan Hawke ed Ewan McGregor recitano nel film di Apple TV Plus Raymond & Ray: questa è la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

È sempre interessante vedere la percezione delle persone da un punto di vista diverso, e questo è quanto scrittore-regista Rodrigo Garcia esplorato in Raymond e Ray. Quando i fratellastri Raymond (Ewan McGregor) e Ray (Ethan Hawke) si riuniscono quando il loro padre separato muore, scoprono che il suo ultimo desiderio era che gli scavassero la tomba.

Insieme, elaborano chi sono diventati come uomini, sia a causa del padre che nonostante lui. Crescendo, Raymond e Ray hanno avuto un’infanzia difficile perché il padre non li avrebbe trattati come bambini. Sono cresciuti in una famiglia piena di traumi e anche dopo essere stati fuori da soli, le loro esperienze da bambini sono continuate.

La loro educazione ha influenzato ogni aspetto della loro vita e Garcia ha mostrato come questi ragazzi sono diventati uomini molto diversi. Esplora come quel dolore può manifestarsi ed essere espresso in modo diverso. Raymond è un po’ più riservato, compiacente e gioca sul sicuro perché è l’opposto di quello che ha passato da bambino. Il legame di suo padre è completamente diverso da quello che Ray aveva con lui. D’altra parte, Ray aveva abusato di sostanze per far sparire il dolore, e quando si è ripulito, la vita aveva altri progetti per lui. Tutto questo è stato espresso attraverso le numerose conversazioni che hanno avuto durante il viaggio verso il luogo in cui era sepolto il padre.

Durante quelle conversazioni, gli accenni del loro io da ragazzino si insinuavano lentamente e raccoglievano una risposta emotiva esplosiva. Garcia ha scritto un copione emotivamente stratificato e sincero sulla crescita in te stesso attraverso un trauma e su come quel dolore non ti lascia mai davvero. Entrambi volevano una chiusura con il padre e invece la loro rabbia ha la meglio su entrambi. McGregor e Hawke avevano un’intesa interessante perché si sentivano vicini ma è attraverso un legame traumatico, quindi sono ancora distanti l’uno dall’altro. Potresti sentire il loro rispetto e comprensione per ciò che l’altro ha passato.

La cosa così interessante di Raymond & Ray era il modo in cui Harris (Tom Bower) si comportava nei confronti delle altre persone. Le persone che sono venute per onorarlo al momento della sua morte hanno parlato molto bene di lui e hanno affermato che era uno degli uomini più simpatici che avessero mai incontrato.

Ha continuato a generare altri tre figli con altre donne, e sembravano tutti cresciuti in un modo diverso e più amorevole. Quando Raymond e Ray vedono i loro altri fratellastri, iniziano a chiedersi perché è andato così male con loro. Si sentivano come se non avessero mai avuto la versione migliore di loro padre e questo li ha formati per diventare gli uomini che sono attualmente.

Il modo in cui Garcia ha strutturato questo per avere la sepoltura alla fine ha reso il terzo atto incredibilmente forte. Dimostra che ognuno soffre in modo diverso e che non esiste un modo giusto per fare qualsiasi cosa. Il modo in cui Raymond e Ray si esprimono alla sepoltura la dice lunga sul loro legame con il padre e su ciò che ricordano di lui.

Poi, dopo l’intero processo, cercano di rimettersi in sesto perché, anche attraverso la sua morte, hanno comunque sperimentato un’altra forma di trauma. Volevano male al padre, anche nella morte, e non sapevano spiegare perché. Alla fine, non scegli la tua famiglia, ma a volte le persone con cui vivi di più hanno sempre un modo per lasciare i resti del tuo io passato.

