Recensione di Ranveer vs. Wild con Bear Grylls

Riepilogo

Ranveer the Romantic si allea con Bear Fearless Grylls per trovare un fiore estremamente raro.

Lo speciale interattivo Netflix Ranveer Vs Wild con Bear Grylls è stato rilasciato sul servizio di streaming l’8 luglio 2022.

Netflix ha rilasciato il suo ultimo speciale interattivo con protagonista l’attore Ranveer Singh e il popolare personaggio televisivo e avventuriero, Bear Grylls. È la prima realtà di avventura interattiva prodotta in India da Banijay Asia in collaborazione con The Natural Studios, che ha riscosso molto interesse online e sui social media. A un’ora e dieci minuti, siamo portati in un viaggio irripetibile navigando nella foresta pluviale e nelle montagne serbe alla ricerca di un fiore esotico e raro per la moglie di Ranveer. (Mostrare davvero le persone qui non è lui: i miei standard e le mie aspettative e ora più alti)

Le serie di avventure di Grylls sono sempre state popolari poiché porta le celebrità in avventure nella natura selvaggia e insegna loro le abilità di sopravvivenza. Questo è un misto con gli altri speciali interattivi di Grylls in cui tu, lo spettatore, assumi un ruolo attivo nel decidere la storia. Il processo decisionale da parte dello spettatore inizia molto presto in questo speciale interattivo e ci sono una buona quantità di opzioni in tutto, senza che diventino troppo distratti e interrompano un flusso solido. Puoi anche mettere in pausa e annullare la tua ultima scelta, nel caso pensi di aver fatto quella sbagliata.

Molto simili agli altri suoi spettacoli e serie, li vediamo affrontare alcune pericolose grotte, arrampicarsi e combattere diverse condizioni meteorologiche. Ranveer è molto esuberante ed energico e Bear è molto più serio e letterale, ma formano una buona squadra con una buona chimica e insieme hanno creato un orologio divertente e, a volte, eccitante. La posta in gioco è aumentata dando a se stessi un limite di tempo di 36 ore per completare questa missione. C’è una buona miscela di dramma e formaggio, che lo rende adatto a una vasta gamma di pubblico.

Anche se è divertente, non sono convinto al 100% che il coinvolgimento del pubblico in modo interattivo prenderà piede, ma Netflix ci sta sicuramente provando. Personalmente, credo che il pubblico voglia essere passivo quando guarda una serie/televisione/film e attivo quando gioca ai videogiochi e al teatro/guarda qualcosa dal vivo. Tuttavia, serie come questa daranno allo spettatore più attivo la possibilità di investire ed esplorare prendendo il controllo delle trame quando si selezionano le strade che Bear e Ranveer prendono. Anche se sapere che è tutto pre-filmato porta via un po’ di autenticità. Forse se questo fosse in diretta? Sarebbe molto più lungo, ma sicuramente più high stakes.

Sono stati fatti molti sforzi per rendere speciale questo interattivo e penso che sarebbe eccellente per i bambini (ma ci sono parolacce, quindi attenzione). Ranveer e Bear non sono solo impegnati in un viaggio fisico, ma anche mentale e spirituale. Troveranno il bel fiore? Gioca e scoprilo. Ti consiglio di guardare se sei un fan di Bear Grylls, l’altro speciale interattivo You vs. Wild, e se sei un fan dell’attore, Ranveer Singh.

Cosa ne pensi dello speciale interattivo Netflix Ranveer Vs Wild con Bear Grylls? Commenta qui sotto.

