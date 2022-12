Recensione di Qala: uno sguardo straziante sulla salute mentale come artista

Caricamento dati JustWatch…

Qala è un film che mette in luce la salute mentale e le pressioni di essere una donna in un settore che non ti dà spazio per respirare. Tutto è predeterminato per te e non essere in grado di fare queste scelte può fare più male che bene.

Ci sono stati film che mettono in risalto la salute mentale e suicidio in modi diversi, ma il modo scrittore-regista Anvita Dutt collega le immagini con Di Qala Manjunshree (Triptii Dimri) le emozioni sono potenti.

Perseguitata dal suo passato, una cantante di talento con una carriera in ascesa affronta la pressione del successo, il disprezzo di una madre e le voci del dubbio dentro di lei, come da sinossi su IMDB. La salute mentale, l’ansia e la depressione possono derivare dall’infanzia. Più invecchiamo, più ci rendiamo conto che il catalizzatore dei nostri problemi da adulti deriva dal modo in cui i nostri genitori ci hanno trattato. I genitori vogliono sempre il meglio per i loro figli e li spingono troppo a fare qualcosa che non vogliono nemmeno fare.

Qala è stata costretta a entrare nell’industria musicale perché suo padre si è ammalato e sua madre l’ha disciplinata per diventare proprio come lui. Anche quando gli altri si complimentavano con Qala, sua madre distorceva le parole e trovava un modo per inscatolarla nella sua mente, dicendole che non era abbastanza brava.

Ci sono scelte fatte per mostrare cosa sta succedendo nella mente di Qala, poiché Dutt utilizza i flashback al momento giusto nel tempo presente per attivare un ricordo. Il film scorre tra passato e presente, e c’è una chiara distinzione tra i due.

La cinematografia di Siddharth Diwan è eccezionale poiché mostra l’ansia di Qala all’inizio del film, che innesca una spirale discendente nel suo trauma. È al top del suo gioco nell’industria musicale, ma manca un pezzo di lei. Dal giorno in cui è nata, sua madre si è risentita per lei. Le sono state tolte molte cose e sembrava che volesse rendere difficile la vita a Qala.

Ci sono momenti chiave nella vita di Qala che ricorda che hanno alterato il funzionamento del suo cervello. Il modo in cui si avvicinava alle persone, o addirittura parlava con loro, è cambiato perché sua madre era presente. Non era mai rilassata e teneva sempre alta la guardia.

Durante le esibizioni musicali, la scenografia ei costumi erano stupendi e davano il tono a ogni performance. Che fosse il padre o Qala, entrambi si muovevano diversamente al centro della stanza. Il parallelo tra la malattia di suo padre e quella di Qala era difficile da vedere perché entrambi amavano la musica che stavano pubblicando.

La pressione di tutto li ha consumati e alla fine è stata la loro rovina. Qala continuava a fluire dentro e fuori dalla coscienza con il suo trauma e la realtà, e Diwan lo mostrava anche visivamente. La mente di Qala è complessa e pensava di dover affrontare la sua malattia mentale da sola perché non lo capiva. Ci sono molte cose che fa che erano un grido di aiuto, ma anche sua madre non voleva avere niente a che fare con lei.

