Recensione di Prey (2022): porta qualcosa di nuovo nel franchise di Predator

Preda è la cosa migliore che sia successa al Predatore franchise dal film originale, ma può anche reggere da solo come una lotta avvincente tra una donna nativa che cerca di mettersi alla prova e un alieno tecnologicamente avanzato.

Questa recensione del film di Hulu Prey (2022) non contiene spoiler.

È sicuro dire che Prey (2022) non è dove nessuno si aspettava Predatore franchising per andare avanti. L’ultimo capitolo della serie iniziata da Jim Thomas e John Thomas funge da prequel degli altri quattro film. Diretto da Dan Trachtenberg e scritto da Patrick Alson, Hulu’s Prey è ambientato nelle Grandi Pianure settentrionali nel 1719 quando una giovane donna della Nazione Comanche si trova faccia a faccia con una prima versione dell’alieno Predator (Dane DiLiegro).

Naru (Amber Midthunder) è una donna giovane e di talento, determinata a dimostrarsi una guerriera davanti agli uomini della sua tribù che dubitano delle sue capacità, incluso l’altro fratello Taabe (Dakota Beavers). Mentre era a caccia un giorno, crede di aver visto l’arrivo di un uccello del tuono nel cielo, ma ha davvero assistito a una nave Predator. Si unisce a un gruppo di cacciatori sulle tracce di un guerriero scomparso che è stato attaccato da un leone di montagna.

Mentre è nel bosco, Naru è convinto che ci sia qualcosa di più sinistro di un leone di montagna in agguato. Il film crea una tensione eccellente mentre cerca di dare la caccia all’essere che il pubblico sa essere il pericolosissimo Predator. Lei e suo fratello alla fine vengono entrambi catturati dai commercianti francesi, presentando un’altra pericolosa invasione aliena nella loro terra.

Midthunder è un protagonista eccellente, sufficientemente vulnerabile e sufficientemente abile da mantenere il pubblico costantemente affascinato. Le sequenze d’azione sono impressionanti e variegate, dalle battaglie contro la natura selvaggia – inclusi un orso, un lupo e una fossa di fango – a quelle contro il mostro stesso. Il sangue non manca di certo e la tecnologia avanzata del Predator è ancora più spaventosa rispetto alle armi più basilari dei Comanche.

È il ritratto sensibile e dettagliato della nazione Comanche che distingue Prey dalla maggior parte degli altri film del suo genere. La produttrice Jhane Myers è lei stessa un membro della nazione Comanche e ha sicuramente contribuito a garantire una rappresentazione accurata dei loro modi di vita. Dall’abito alla preparazione del cibo fino alla pittura del corpo, è stata realizzata un’accurata attenzione ai dettagli. La costumista Stephanie Porter e la responsabile del reparto trucco Samantha Rumball hanno assicurato che le immagini fossero basate sulla verità (e sicuramente sulla praticità per le riprese di scene d’azione) piuttosto che sugli stereotipi.

Oltre a questo ritratto dignitoso del popolo Comanche, i realizzatori hanno realizzato un doppiaggio in lingua Comanche del film che è disponibile su Hulu. Alla fine hanno deciso di usare l’inglese nella versione principale del film, ma volevano anche avere un modo per guardarlo nella lingua che i personaggi avrebbero usato. È un passo impressionante e lodevole verso la rappresentazione e vale la pena guardarlo in lingua Comanche (con sottotitoli in inglese).

Nell’ambientare il prequel trecento anni prima del film originale, Prey sfugge a molti dei problemi con i film in franchising. Non ci sono tentativi sdolcinati di incassare la nostalgia, anche se ci sono molti cenni per i fan dei film precedenti. Tuttavia, è ugualmente guardabile per qualcuno che non ha alcuna esperienza con il franchise. Prey non è solo uno dei film d’azione più forti del 2022 finora, ma è anche la migliore offerta del franchise di Predator dal film originale.

