Recensione di Orphan: First Kill: un film horror frustrantemente standard

Nonostante una svolta leggermente ispirata, i realizzatori non hanno idea di cosa fare, Orfano: prima uccisione iè un film horror frustrantemente standard.

Devo dire che l’horror è sempre stato il mio genere meno preferito, ma guardarlo Orfano nel 2009 è stato uno dei primi che mi è rimasto impresso nella memoria per anni. La sceneggiatura di David Leslie Johnson-McCormick (Aquaman) ha una rivelazione così selvaggia, pazza, assurdamente ridicola; perdonerai tutto ciò che è successo prima di quella sequenza strabiliante. Quello che è successo? Esther (Isabelle Fuhrman) risulta essere una donna di 35 anni (sindrome da progeria di Hutchinson-Gilford). Anche se, Orfano era un film horror abbastanza standard fino a quel momento. Non è niente che non hai mai visto prima, tornando a film come Il buon figlio. Da fan dell’originale, temevo che il prequel avesse poco spazio per funzionare. E le mie paure si sono realizzate quasi immediatamente.

Dove è andato storto il film? Per uno, non è tanto un prequel quanto una metà della storia delle origini. Qui troviamo la nostra Esther – il cui vero nome è Leena Klamme prima di assumere quel personaggio – in un istituto psichiatrico in Estonia. Oltre a una breve spiegazione a una nuova arteterapeuta, Anna (Gwendikyn Collins), sul perché sia ​​finita lì, non vediamo perché o come sia arrivata al punto di rottura di essere una sociopatica. (In realtà non la vediamo affatto come “first kill”). Da lì, pianifica una fuga in un giorno. Devo dire che queste sono le guardie più incapaci della storia del cinema. L’intera configurazione è efficace ma ridicola. Soprattutto quando questo è stato sistemato in piedi. Credimi, quando si basa sulla partenza il primo giorno di lavoro di qualcuno, lascia più domande che risposte.

Dopo che Leena è scappata, fa ricerche sui bambini scomparsi negli Stati Uniti. Si imbatte in una bambina scomparsa di nome Esther, che le assomiglia. Un agente di polizia la trova su un’altalena di notte. Afferma di chiamarsi Esther. Le autorità contattano la sua famiglia, gli Allbright. Sua madre, Tricia (Quello del Lago Julia Stiles) e il fratello, Gunner (Matthew Finlan), sono scettici nei suoi confronti. Tuttavia, suo marito, Allen (Rossif Sutherland), si è finalmente risvegliato dal suo dolore con il ritorno della sua bambina.

Come abbiamo detto prima, questa è la tua configurazione di base e non discuterò altri dettagli per paura di rivelare spoiler. Dirò che la sceneggiatura prende una svolta a sinistra che non vedevo arrivare. Onestamente, vedo la maggior parte dei colpi di scena, e questo è stato interessante. Il problema è il regista William Brent Bell (Il diavolo dentro), e lo scrittore David Coggeshall (L’ossessione nel Connecticut 2) non ho idea di come eseguirlo. Sì, si divertono per un po’, questo punto della trama contrappone Esther a Tricia. Tuttavia, la spiegazione per mantenere viva una trama del genere non ha senso rispetto al rischio.

Se guardi la filmografia di Bell, i film horror diretti con un budget basso, ripete lo schema qui con un finale standard che è sanguinoso e noioso. E mentre i realizzatori fanno un lavoro adeguato nel far sembrare Fuhrman un bambino, ci sono alcune scene che sono semplicemente brutte. Ad esempio, uno in cui ha chiare rughe sulla fronte e zampe di gallina. Queste non sono scene in cui è sola, ma quando viene sfilata davanti agli amici di Albright.

Se Coggeshall ha tirato la corda sulla rivelazione prima e ha giocato di più la battaglia degli ingegni, Orfano: prima uccisione sarebbe stata un’esperienza cinematografica molto più forte. Se sei un fan del genere, potresti trovare piacevole questo passare del tempo. Tuttavia, questo film horror non migliora nulla rispetto all’originale ed è ben consapevole dei suoi limiti.

