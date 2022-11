Recensione di My Policeman – un melodramma LGBTQ+ noioso nella media

Caricamento dati JustWatch…

Semplicemente non c’è suspense in Grandange’s Il mio poliziotto. Un noioso melodramma su cuori infranti, menti contuse e vite paralizzate che si trascina fino alla fine.

Se My Poliziotto non era un melodramma così noiosamente mediocre, Michele Grandagel’adattamento di Il best seller di Bethan Roberts avrebbe potuto essere Stili di Harry‘ coming out party come attore. Un artista che è stato ben accolto negli ultimi tempi 1917 e il recente Non preoccuparti tesoro è bloccato nel fango in questo film. Questo apre gli occhi, considerando che la sceneggiatura proviene da Filadelfia scriba Ron Nyswaner. Anche se la scenografia e gli attori sembrano visivamente piacevoli, semplicemente non c’è suspense nel film di Grandange, che si trascina fino alla fine. Strano, dal momento che un film che segue la storia di cuori infranti, menti contuse e vite paralizzate non dovrebbe essere altro che potentemente commovente, o almeno in una certa misura più toccante.

È l’Inghilterra degli anni ’50 e un affascinante curatore del museo, Patrick Hazlewood (Tutti i vecchi coltelli‘ David Dawson), incontra un bell’uomo in uniforme. Quell’uomo è Tom Burgess (Harry Styles), un agente di polizia di pattuglia. Mentre allo stesso tempo, Tom corteggia Marion (La corona’S Emma Corrin), poiché formano una coppia di cui molti sono invidiosi. Tuttavia, la storia d’amore tra Tom e Patrick non si ferma qui, anche dopo che Tom e Marion sono entrati nella felicità coniugale.

Come il materiale originale, la storia alterna tra l’ambientazione degli anni Novanta e il triangolo amoroso britannico. Ora grigia e invecchiata con grazia, Marion (ora interpretata da Filo fantasma’s Gina McKee) scopre il (Il matrimonio del mio migliore amico Rupert Everett) diario, dopo aver gentilmente portato Patrick a vivere con loro. Ora usa una sedia a rotelle e non può più prendersi cura di se stesso. Il problema è che Tom (Legge e ordine Linus Scarafaggio) ora non vuole avere niente a che fare con lui. Come mai? All’inizio non è chiaro. Tuttavia, dopo che Marion scopre il diario del loro vecchio amico, ottiene una visione più approfondita del passato di suo marito e persino della sofferenza di Patrick.

Mentre McKee e Dawson danno le migliori interpretazioni del film, sono anche i più sinceri. Questo potrebbe essere più evidente perché il Tom di Styles è così legnoso e privo di empatia nel suo ritratto di un gay represso. È quasi impossibile andare oltre qualsiasi cosa se non intuizioni o sentimenti a livello superficiale.

Secondo quanto riferito, il romanzo di Robert con lo stesso nome ha influenzato notevolmente Grandage, ma la sua versione cinematografica è troppo timida, tortuosa e persino noiosa. Se consideri i grandi film sui diritti LGBTQ+ come Chiamami col tuo nome o quelli con sottotrame avvincenti come Il gioco dell’imitazione; recenti serie in streaming come Una lega a sé stante o HBO Max Famiglia nucleareIl mio poliziotto ha perso l’occasione di imprimere un timbro su un film che potrebbe rappresentare la vera repressione e il palpabile rimpianto.

