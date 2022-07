Recensione di My Daughter’s Killer: l’amore di un padre si trasforma in un’ossessione di 30 anni

Riepilogo

Seguiamo la storia di un padre che consegna alla giustizia l’assassino di sua figlia, con tutti i mezzi necessari.

Il documentario Netflix sul vero crimine My Daughter’s Killer è stato rilasciato sul servizio di streaming il 12 luglio 2022.

Netflix ha pubblicato il suo ultimo thriller poliziesco My Daughter’s Killer, in cui seguiamo la storia di un padre devoto che combatte per decenni per assicurare alla giustizia l’assassino di sua figlia. Questa agghiacciante saga ci porta attraverso la Francia e la Germania, alla disperata ricerca di giustizia per una ragazza di 14 anni che ha tragicamente perso la vita.

C’è un forte interesse per il genere del crimine e dell’omicidio, con Netflix, Amazon e altri siti di streaming che creano documentari per le nostre crescenti esigenze di visualizzazione. Fortunatamente, e sfortunatamente, ci sono centinaia di storie interessanti, e questa è straziante e affascinante.

Il documentario è incentrato sulla lotta per la giustizia di André Bamberski negli anni ’80, quando sua figlia fu uccisa e le procedure legali furono ribaltate. Questa storia è emotiva, potente e frustrante. Kalinka Bamberski aveva solo 14 anni quando fu assassinata nel 1982 a Lindau, in Germania. Siamo portati a credere che sia stata uccisa dal suo patrigno Dieter Krombach, che ha sempre proclamato la sua innocenza. Fu arrestato ma lasciato andare per mancanza di prove. Prove, apprendiamo, che sono state rimosse di proposito. Andre era così sconvolto che ha messo dei cartelli nei quartieri che insultavano Dieter, che poi lo ha citato in giudizio per diffamazione.

La prima parte del documentario ti porta a vedere un padre disperato che cerca qualsiasi motivo per la morte di sua figlia, poiché non accetterà cause naturali, e ho pensato che Andre stesse davvero spingendo per risposte che potrebbero non esserci. Poi, mentre il documentario continua, segui la storia del patrigno e della sua corruzione e fai davvero il tifo per Andre per trovare e scoprire la verità. Dieter era un uomo squallido, inquietante e manipolatore, che si approfittava delle persone. Era un medico, di professione, e molte vittime si sono espresse contro di lui, con accuse di violenza sessuale e stupro. Qui puoi decidere se pensi che sia stato lui il responsabile della morte della figliastra.

Più tardi, Andre pagò dei rapitori per portare Dieter in Francia dove avrebbe potuto essere estradato correttamente. Questo pone delle domande, possiamo fare del male per fare cose buone? Vale la pena fare qualcosa di illegale, orribile, per ottenere potenzialmente un buon risultato? È una storia difficile che ti lascerà con sentimenti ed emozioni contrastanti mentre cerchi di vedere tutti i lati. Questo documentario ti farà mettere in discussione la tua morale e chiederti cosa sei capace di fare per i tuoi figli?

Come la maggior parte dei documentari sul crimine, abbiamo interviste con la famiglia, gli amici, la polizia, gli investigatori, gli avvocati e i giornalisti dell’epoca, tutti fornendo un’idea e un’opinione su ciò che è successo e su come Andre ha navigato e ha fatto delle scelte nel tentativo di trovare giustizia. Ciò che è veramente importante e interessante da guardare è che lo stesso Andre è nel documentario, e ci parla attraverso la sua esperienza personale, i suoi pensieri e le sue emozioni in quel momento. Stiamo davvero ottenendo una visione di prima classe in questa tragica storia.

A un’ora e ventiquattro minuti puoi sicuramente ottenere la tua abbuffata criminale guardando questo documentario. Per me è la storia di un padre appassionato che aveva bisogno di risposte ma ha cercato di ottenerle in modi che lo hanno reso un criminale. Quindi, c’è davvero giustizia? Mi è piaciuto molto guardare questo documentario. È una storia triste con una spinta emotiva e vale la pena guardarla.

