Recensione di My Best Friend’s Exorcism – il film commedia horror perfetto

Per quanto riguarda le commedie horror, questo film è d’oro. È il perfetto equilibrio tra il dramma adolescenziale spensierato e l’orrore della regina delle urla.

Questa recensione del film Prime Video L'esorcismo del mio migliore amico (2022)

L’esorcismo del mio migliore amico è una commedia horror bizzarra ambientata alla fine degli anni ’80 durante il cosiddetto Panico satanico, ed è una storia toccante di amicizia al liceo mista a possessione demoniaca. Questo film è un adattamento dei fumetti del 2016 con lo stesso nomescritto da Grady Hendrix, e so che ha fan desiderosi di guardare e, si spera, non essere deluso. Il film è protagonista Elsie Fisher (Massacro della motosega del Texas 2022) e Amia Miller, che interpretano i “super migliori amici con un problema soprannaturale”. È un must da guardare in questa stagione horror, soprattutto se non sei abbastanza coraggioso per il vero horror ma vuoi comunque qualcosa di spaventoso ma divertente da guardare.

Il titolo è una commedia sul film Il matrimonio del mio migliore amico, il che è eccellente in quanto stiamo buttando fuori dalla finestra i tipici stereotipi femminili e introducendo i temi horror più oscuri e inquietanti del soprannaturale. Ci viene data la stereotipata ragazza sfigata e sfigata e la bionda popolare e carina che sono improbabili migliori amiche. La ragazza popolare è posseduta e il timido nerd diventa l’eroe. Abbiamo Abby, una non credente in un liceo cristiano privato, che poi deve salvare la sua migliore amica Gretchen, che è posseduta dal diavolo dopo che una notte nei boschi è andata terribilmente storta. Pieno di molti cliché dell’orrore, è divertente scegliere i cliché.

Sono sempre felice di vedere protagoniste donne. La recitazione è eccellente; entrambi meritano il merito di averlo fatto e di non aver reso il film sdolcinato o rabbrividito. Ti interessano i personaggi, la loro amicizia e le loro battaglie. Questo film copre molti argomenti seri, tra cui stupro, suicidio e omicidio. La sessualità femminile è un tema ricorrente in questo film, con riferimenti all’omosessualità “essere una cosa negativa” – uno scherzo obsoleto negli anni ’80, che ora non è fermamente accettato. Questo film ha temi di auto-scoperta e autostima, tipici dei film delle scuole superiori, e mescolati con i classici stereotipi dell’horror; si amalgamano bene. In definitiva, questo film parla dell’amicizia, dell’immagine di sé, della religione e dell’amore per la musica e l’orrore degli anni ’80, il che lo rende un grande film di Halloween. Con una divertente sequenza di crediti, questo film è la perfetta commedia horror di cui avevamo bisogno quest’anno.

