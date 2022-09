Recensione di Mister Organ Fantastic Fest 2022 – Bonkers, ipnotizzante e profondamente inquietante

Uno dei must-see del Fantastic Fest 2022 è quello di David Farrier, Mister Organ. Il mio giornalista altruista preferito è tornato con un altro tuffo nella squallida fine della stranezza surreale e dei narcisisti gaslighting. Il suo ultimo documentario è uno studio su psicosi, vulnerabilità e fallimenti della società. Chiunque abbia visto Tickled o Dark Tourist conosce il tipo di posti strani in cui si trova David Farrier. Quello che inizia come un semplice pezzo su un corpo indaffarato e la sua relazione con una pazza bloccaruota fuori da un negozio di antiquariato diventa la più bizzarra caduta nella tana del coniglio più buia. Sono tutto su Maniscalco. Non ha paura e si ritrova nelle circostanze più precarie e bizzarre, tutto per il nostro piacere.

Quando Farrier viene a sapere delle buffonate di Jillian Bashford, la proprietaria di un negozio di antiquariato nella sua città natale che ha assunto un uomo per sorvegliare i suoi parcheggi, è interessato. Quando lei afferma di non conoscere l’uomo, lui è incuriosito, e quando inizia a ricevere testimonianze oculari sul comportamento delle tattiche intimidatorie del bloccaruota, è catturato. Bashford e Organ prendono sul serio i loro parcheggi. Ma non si limita a proteggere i punti. Invece, terrorizza quelli abbastanza sciocchi da parcheggiare lì accidentalmente.

Più Farrier viene a sapere dell’uomo di nome Michael Organ, più le cose si fanno strane. Viene a sapere che Organ è un ladro di barche condannato che una volta affermava di essere un re. Mentre inizia a guardare nel passato di Organ, trova un uomo che si è insinuato in così tante vite. In poco tempo, scopre che Organ ha messo gli occhi su di lui.

Mister Organ sembra un morbido troll beta, ma il suo potere magnetico è inquietante e assolutamente convincente. Non è solo un esperto accendigas, è la fiamma stessa e tu sei la falena. È un predatore con un’agenda maligna indefinita. Sminuisce tutti quelli con cui entra in contatto. Non si limita a manipolare le persone; entra nelle loro menti e Farrier si convince che si sta dimenando nella sua. Potrebbe essere perché dopo aver prima citato in giudizio Farrier e poi stranamente stretto amicizia con lui, gli dice di stare attento perché ha una chiave di casa sua. La maggior parte di noi sentirebbe quell’avvertimento e si abbasserebbe. Non Maniscalco. Continua ostinatamente anche dopo aver stabilito che la minaccia di Organ era reale. Grazie a Dio non taglia e corre come farebbero quasi tutti gli altri perché le cose si fanno ancora più selvagge da lì.

Il signor Organ continua a parlare, parlare e parlare. È irregolare e imprevedibile, oscilla selvaggiamente tra la minaccia di Farrier e l’affermazione che sta cercando di salvarlo da un uomo misterioso che è la persona reale che ha rubato la barca e ha preso la chiave di casa di Farrier. Maniscalco non sa mai se otterrà un narratore affascinante, anche se pomposo, o un imbroglione accuratamente codificato che una volta ha spinto qualcuno al suicidio. Forse sono entrambi o nessuno dei due. L’uomo è così viscido e dice cose così assurde che non riesci a controllarlo. Quando finalmente Farrier riceverà alcune risposte, non rimarrai sorpreso da dove, ma sarai impazzito.

Perché Mister Organ è un documentario avvincente? Questa storia è così bizzarra, così pazza, è difficile da credere, e questo sta dicendo qualcosa, considerando che siamo stati invitati l’ultima volta in un mondo sotterraneo di concorrenti solleticanti, che era una copertura per un culto del traffico sessuale. David Farrier è noto per questo tipo di storia affascinante. In qualche modo, in qualche modo si ritrova sempre in mezzo ai guai. Penso per metà che sia una calamita per il rischio. Nella serie Netflix Dark Tourist, Farrier va volentieri nei luoghi dove vive il vero male. Ha visitato Medellin, dove la leggenda della droga Pablo Escobar controlla ancora l’area anche dopo la sua morte, e il macabro mondo redditizio del turismo dell’omicidio di Jeffrey Dahmer. Lì ha intervistato fan e donne che hanno difeso l’assassino in tribunale. È roba agghiacciante.

Cosa c’è in Farrier che, anche quando pensa di indagare su un proprietario di un negozio irritabile, si sta davvero esponendo a uno stalker potenzialmente squilibrato e instabile? Non puoi inventare cose del genere. Si getta con abbandono nel mondo a volte noioso ea volte pericoloso di un uomo deluso e delle persone che ha e continua a terrorizzare. Mister Organ è terrificante perché anche mentre scrivevo questa recensione, mi sono ritrovato a guardarmi alle spalle. Aspettando che Mister Organ cominci a contattarmi, o peggio ancora, si presenti a casa mia dall’altra parte del mondo.

Dalle riprese di questo documentario, Farrier ha interrotto tutti i legami con Michael Organ e si è trasferito in un luogo sconosciuto. L’inferenza non detta è che l’ha fatto per la propria protezione. Roba terrificante, insomma. È abbastanza per farti capire che il vero horror non è girato in uno studio con attori e sangue finto ma dietro le lenti di un giornalista che racconta una storia di vita reale. Mister Organ è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest 2022 ed è in attesa di rilascio. Trova tutta la nostra copertura Fantastic Fest qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

