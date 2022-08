Recensione di Me Time – tempo ben speso

Riepilogo

Una commedia solida con una quantità sorprendente di calore, una manciata di simpatiche interpretazioni e alcune risate, Io tempo mi ha conquistato ed è meglio di quanto sembri sulla carta.

Questa recensione del film Netflix Me Time non contiene spoiler o punti di trama significativi.

Metterò le mie carte in tavola, non sono mai stato davvero venduto sul personaggio sullo schermo di Mark Wahlberg. Si è dimostrato a volte un attore più che capace e nelle mani giuste, ha la capacità di produrre lavori davvero interessanti (Notti boogie e La partenza in particolare mi viene in mente) ma molto spesso, e soprattutto nei ruoli comici, può perdersi nell’autoparodia ed essere, beh, un po’ antipatico.

Quindi, come puoi immaginare, ero un po’ scettico a riguardo Io tempouna commedia Netflix che accoppia Wahlberg con Kevin Hart e sulla carta, sembra incarnare così tanto che può essere sgradevole (uomini di mezza età che si comportano come adolescenti puerili, per lo più) della moderna commedia hollywoodiana.

Quindi immagina la mia gioia nello scoprire che durante la sua autonomia di 1 ora e 45 minuti, Io tempo mi ha conquistato.

Kevin Hart è Sonny, un papà casalingo che ha portato il coinvolgimento dei genitori ai massimi livelli; si offre volontario come presidente del PTA, direttore del talent show, AT in aula – lo chiami, lo sta coordinando. È un ottimo papà ma è anche molto ferito, mentre sua moglie Maya (la sempre bravissima Regina Hall) è un architetto di successo ma è molto impegnata con il lavoro e perde tempo con i suoi figli.

Per dare a tutti la possibilità di ripristinare, Maya suggerisce di portare i bambini per le vacanze di primavera dai suoi genitori e di dare a Sonny la possibilità di concedermi un po’ di meritato tempo. Sonny finisce per riconnettersi con il suo amico d’infanzia dallo spirito libero (Wahlberg) per festeggiare il suo 44esimo compleanno e ne derivano dirottamenti

Io tempo ha come centro delle relazioni ben funzionanti. Tutti i personaggi hanno dei difetti a modo loro, ma fanno tutti il ​​tifo l’uno per l’altro. La relazione tra Sonny e Huck è sinceramente calorosa, con entrambi gli uomini che tirano fuori il meglio l’uno dall’altro. Questo è simile al matrimonio di Sonny con Maya, sono una grande squadra.

Sarebbe stato facile dipingere ciascuno di questi come caricature, ma Io tempo riesce a renderli tutti simpatici, senza che nessuno debba essere costantemente il bersaglio della battuta. Wahlberg porta un bel tocco di umanità al suo personaggio e, in particolare, mi è piaciuto passare del tempo con il suo Huck.

Questo non vuol dire che tutte le gag siano arrivate per me, ce n’erano alcune un po’ troppo ampie per i miei gusti, ma a questo proposito, il tuo chilometraggio potrebbe variare. Alcuni dei personaggi secondari hanno grattato un tocco e le cose sembravano legarsi molto bene alla fine per tutti.

Io tempo mi ha colto alla sprovvista con il suo calore ed è ben ancorato da alcune esibizioni davvero simpatiche. È tutt’altro che una commedia perfetta, ma sicuramente mi ha conquistato e mi è piaciuto passare del tempo con Hart e Wahlberg in particolare.

