Recensione di Luck (2022): un’immagine animata blanda e ordinaria

Riepilogo

Fortuna avrebbe potuto essere qualcosa di speciale, ma ai suoi registi mancava l’immaginazione che racchiude il film fin dall’inizio.

Questa recensione del film di Apple TV+ Luck (2022) non contiene spoiler.

Non importa cosa, per lo meno, i film d’animazione non dovrebbero mai essere blandi o ordinari. Se fatta bene, l’esperienza dovrebbe essere un virtuoso della creatività in grado di imitare la vita reale in una forma esagerata. Il tutto pur continuando a promuovere temi di verità universale. Le ultime novità di Apple TV+ cercano di eguagliare il successo di Disney, Pixar e Illumination con una commedia per famiglie a sé stante — Fortuna, un film d’animazione che combina elementi visivi ordinari standard con una storia che è una delle voci più blande del genere nella memoria recente.

Diretto da Peggy Holmes, La fortuna la storia segue un orfano, Sam Greenfield (doppiato da Eva Noblezada). Ha molta sfortuna nel suo breve tempo. Sam è stata nel sistema per tutta la vita e sta per compiere 18 anni. Lascerà presto l’orfanotrofio senza trovare una famiglia “per sempre”. Sam sarà ora separato dalla sua amica Hazel (Adelynn Spoon). È una bambina piccola e Sam si comporta come sua sorella maggiore. Quando Sam viene lasciata nel suo nuovo alloggio, l’assistente sociale adulto che l’ha vista crescere praticamente la fa saltare in aria. Anche quando chiede quando la controlleranno, se ne vanno senza una parola di incoraggiamento.

Da sola, Sam inizia un lavoro ma in genere si imbatte in cose, lascia cadere le cose e quando apre una scatola di minuscoli cactus, tutte queste cose si aggrappano a lei. Non può aggiungere la marmellata al pane tostato senza che cada sul lato appiccicoso e non vicino al suo piatto. Il suo futuro non sembra brillante. Poi, una notte, mentre cerca di trovare un tavolo in un bar locale, si siede sul marciapiede per mangiare. Si avvicina un gatto nero. Sam offre loro il suo panino. In un gesto di gratitudine, lasciano dietro di sé una moneta. Sam lo raccoglie e poi scopre che la sua fortuna è cambiata. Quando incontra lo stesso gatto nero la notte successiva – si scopre che si chiama Bob (Simon Pegg) ed è scozzese – scopre che parla e apre un portale per la terra della fortuna. E, naturalmente, Sam lo segue.

Se lo è Julie La persona peggiore del mondoil team di sceneggiatori di Kiel Murray (Raya e il drago), Jonathan Aibel (Kung Fu Panda), e Glenn Berger (Troll) ci chiede di credere che Sam sia la persona più sfortunata del mondo. Il problema è che dopo i primi incidenti di “sfortuna” nel primo atto, non si costruiscono mai su se stessi. Inoltre finiscono per essere inutili. Per non parlare, si potrebbe pensare che sopravvivere a tutti questi incidenti possa renderla la più fortunata della terra. È la stessa battuta più e più volte, che equivale a rievocare le stesse vecchie storie con gli amici che diventano noiose e stantie. Questo è solo uno strano risultato per una squadra con un curriculum di film d’animazione sopra elencati.

C’è anche un altro problema con l’immagine: avevano bisogno di un cattivo e non ne hanno uno. I realizzatori qui sembrano aver dimenticato gli standard di genere, come cercare di scrivere una canzone di successo senza versi. Non c’è nessuno per Sam o Bob con cui giocare a parte l’odore di sfortuna nell’aria. La sceneggiatura manca persino di un certo attrito con la chimica degli amici per rendere le cose interessanti. C’è anche un terzo problema in cui mi chiedo quando i dirigenti di Apple si sono resi conto del loro enorme errore finanziario. I buoni pasto del film sono i coniglietti. I personaggi secondari ballano con Sam e sono spesso chiamati a indossare tute ignifughe. Come mai? Per raccogliere e smaltire i cristalli viola della sfortuna, ovviamente. Sono carini, divertenti, molto divertenti e vengono usati raramente. Questi ragazzini avrebbero potuto essere i prossimi servitori.

Fortuna avrebbe potuto essere qualcosa di speciale, ma ai suoi registi manca l’immaginazione che racchiude il film. Non è sfortuna. È solo pigrizia.

Cosa ne pensi del film di Apple TV+ Luck (2022)? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Apple TV+.

Imparentato