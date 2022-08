Recensione di Loving Adults – un traguardo cinematografico

Riepilogo

Adulti amorevoli la narrativa ha l’equivalente della spina dorsale di un invertebrato.

Questa recensione del film Netflix Loving Adults non contiene spoiler.

Il romanzo di Anna Ekerg ha una visione cinica del matrimonio, a quanto pare. La linea sottile tra amore e odio non è mai stata così ampia tra i suoi personaggi Christian (Game of Thrones Darin Salim) e Leonora (Il casalingo Sonja Richter).

Dopo 20 anni di matrimonio e di aver cresciuto un figlio malato da un decennio, si sono separati. Christian ha iniziato una relazione con Xenia (di Domino Sus Wilkins), il suo apprezzato architetto presso la sua impresa edile. Vuole una famiglia e chiede che lasci immediatamente sua moglie. Grande errore perché Leonora è una donna sposata da due decenni nel suo matrimonio e ottiene ciò che vuole. Come dice a Christian, o rompi con il suo amante, o andrà alla polizia con la sporcizia che ha su di lui. Christian vede solo una via d’uscita, ed è più oscura di quanto ti aspetteresti.

Regia di Barbara Rothenborg (Club del cibo), con un adattamento di Anders Rønnow Klarlund (stringhe) e Jacob Weinreich (L’ultimo cliente), non è altro che una voce di film a vita.

Sì, i valori di produzione sono buoni e i due protagonisti sono migliori del materiale qui, ma la narrazione ha tutta la spina dorsale di un invertebrato. Una svolta a metà film è naturalmente sorprendente e dovrebbe creare suspense da gatto e topo, non solo tra la polizia e i personaggi principali, ma anche tra i protagonisti stessi.

Invece, non c’è nessuno che si alzi e renda la vita difficile a questi due. Dobbiamo credere che la polizia si fiderà naturalmente della parola di una coppia che è collegata o almeno vivrà vicino a due omicidi entro un paio di settimane.

Lo spettatore deve ingoiare che un hotel elegante non ha telecamere di sicurezza intorno alla struttura, né la polizia avrebbe accesso alla sorveglianza delle strade o penserebbe di controllare i beni aziendali di Christian. C’è anche un punto della trama inutile sul passato di Leonora che non è altro che banale. Il freddo e calcolato Richter, che porta un po’ di vita in un personaggio che non è altro che la tua donna cliché e abbandonata, rende il film in qualche modo interessante.

Tuttavia, mentre la sua manipolazione nella sceneggiatura funziona a livello di cornball e di cattivo gusto, alla fine stavo ululando. Immagina i cani da cadavere che conducono gli agenti di polizia verso un sentiero che finisce in un lago, osservando il principale sospettato accendere il fuoco di una bomba galleggiante con l’odore di un animale morto nell’aria e allontanarsi senza ulteriori indagini. Tutto con la sottotrama di un narratore, in cui il detective del caso racconta questa storia a sua figlia il giorno del suo matrimonio?

Adulti amorevoli, Dio vi benedica. Sei così sopra le righe che ti do una stella in più solo per l’audacia.

