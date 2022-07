Recensione di Live is Life: il dramma di formazione che afferma la vita colpisce tutte le note giuste

Riepilogo

Commovente, divertente e pieno di grazia, Live is Life segue un gruppo di ragazzi mentre attraversano la dolorosa transizione verso l’età adulta, godendosi un ultimo viaggio insieme.

Questa recensione del film Netflix Live is Life non contiene spoiler.

Ricordi quelle lunghe giornate estive della tua adolescenza? Quando i giorni sembravano scorrere all’infinito davanti a te, ogni momento offriva la possibilità di avventure, nuove esperienze e la possibilità di scoprire la persona che potresti ancora diventare? Se non ricordi quei giorni, una visione di Live Is Life, ora in streaming su Netflix, potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno.

Rodri è uno scolaro irrequieto che cerca disperatamente di sfuggire alle catene della classe e non vede l’ora di precipitarsi tra le braccia accoglienti di Summer e l’opportunità di incontrare i suoi amici. Una volta riuniti con la sua “Gang”, escogitano un piano per fare un’escursione, accamparsi durante la notte e raccogliere le foglie di un fiore locale, che si dice abbia poteri riparatori magici, che intendono dare a uno della banda, Il padre di Suso, in coma a seguito di un incidente.

Nel corso del film, impariamo a conoscere ciascuno dei ragazzi e capiamo che tutti loro sono turbati a modo loro. Un ragazzo, Alvaro, è gravemente malato di cancro e suo fratello gemello Maza è disperatamente preoccupato per lui, un paio di altri forse hanno in mente cose meno pesanti, ma hanno comunque problemi. Rodri non riesce a capire come dire ai suoi genitori che ha fallito il suo anno a scuola, e Garriga ha una cotta per una ragazza a scuola e non riesce a trovare il coraggio di parlarle.

Prendendo liberamente in prestito da altri drammi di formazione Vivere è vita ha una leggerezza di tocco che funziona in modo altrettanto efficace per i dirottamenti di “i ragazzi saranno ragazzi” come fa i suoi temi più seri, riuscendo a camminare attentamente sul confine tra irriverente e sdolcinato, sempre sicuro del suo appoggio e mai troppo sentimentale.

Ogni ragazzo ha l’opportunità di affrontare i propri problemi frontalmente e di farlo con sicurezza sapendo di avere amici che gli daranno le spalle, qualunque cosa accada. Alla fine del loro viaggio, ogni ragazzo ha intrapreso un viaggio e ne è stato cambiato, e nel profondo sanno che le cose non saranno mai più le stesse. Le scene finali sembravano suggerire come se stessero salutando l’infanzia tanto quanto l’un l’altro.

Live is Life suscita pensieri sul delicato confine tra infanzia ed età adulta. Ognuno di noi deve, a un certo punto, compiere quella difficile transizione da una fase all’altra ed è irta di alti e bassi. Non diventiamo adulti quando raggiungiamo un certo traguardo, o quando raggiungiamo una determinata età, è invece quando il mondo decide di imporsi su di noi e, pronti o meno, siamo costretti ad affrontarlo alle sue condizioni. Quando arriverà quel momento, se sarai abbastanza fortunato avrai amici come questi ragazzi.

Cosa ne pensi del film Netflix Live is Life? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato