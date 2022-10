Recensione di LiSA Another Great Day

Caricamento dati JustWatch…

C’è qualcosa di speciale nell’osservare il viaggio personale e professionale di un artista mentre continua a lottare per un altro grande giorno.

Film documentario Netflix LiSA Another Great Day è stato rilasciato il 18 ottobre 2022. Questa è la nostra recensione ufficiale.

In questo film documentario musicale, il pubblico e i fan possono dare uno sguardo al mondo della cantante nota come “Rock Heroine”, la solista giapponese Risa Oribe, nota come LiSA. Abbiamo intrapreso un viaggio per vedere come riflette sul primo decennio della sua carriera e sulle sue speranze e desideri per il futuro. Diretto da Taketoshi Sado, questo film dura circa un’ora e trentasette minuti e vale la pena investire per vederlo. Ci sono sottotitoli disponibili in tutto.

Documentari come questo sono incredibilmente personali, specialmente con l’uso di vecchi filmati amatoriali e discussioni sulla sua infanzia e vita familiare. Ci vengono rilasciate interviste e riprese in stile fly-on-the-wall mentre osserviamo il processo creativo dell’artista. Vediamo gli alti e bassi di LiSA nella sua vita personale e professionale. La cosa divertente è che abbiamo molte riprese nel backstage mentre vediamo LiSA prepararsi ad entrare in una nuova fase della sua vita mentre lavora al suo progetto per il decimo anniversario “Liiiiiiiiiisa”

Semmai LiSA è molto positiva, cercando sempre di rendere ogni giorno un buon giorno. È stimolante e determinata nelle sue attività. Anche se sembra estenuante lottare e cercare continuamente un altro grande giorno. Questo film è un viaggio alla scoperta di se stessa e di come è in continua crescita come persona e artista. LiSA sta davvero imparando a fidarsi e credere in se stessa. LiSA ha le sue ansie e lotte come tutti i bravi artisti, ma qui vediamo come impara da se stessa e da tutti quelli che la circondano a costruirsi una vita e una carriera migliori.

C’è molto della sua famiglia, del loro impatto e della loro importanza per lei, cosa che ho davvero amato. Una presenza femminile potente, forte, era riconoscibile e davvero sentita da guardare. Verso la fine abbiamo un montaggio delle sue esibizioni dal vivo che sembrano incredibili, dalla messa in scena ai costumi alla sua voce adorabile, morbida ma forte, che trasporta un pubblico gigantesco. LiSA mette davvero tutto nella sua musica e in se stessa.

Ho imparato molto da questo film, da un artista e da una musica di cui non sapevo nulla prima di guardarlo, motivo per cui amo così tanto i documentari. In questo, siamo portati in un mondo e in una vita diversa dalla nostra, e che tu sia un aspirante artista o solo un fan, questa è una grande visione della vita di un musicista che lavora.

Quello che porto via da questo film è la scelta di essere felice. Il potere di possedere i propri sentimenti, possedere la propria felicità e sceglierla ogni singolo giorno. Non è facile, ma ne vale la pena. Ecco il prossimo decennio, LiSA.

