Recensione di Jogi: un’emozionante ed emozionante corsa sulle montagne russe

Riepilogo

Jogi è un film avvincente e ricco di azione che mostra come la compassione e l’amicizia possono vincere anche di fronte a avversità estreme.

Questa recensione del film Netflix Jogi non contiene spoiler.

Jogi è un film drammatico d’azione diretto da Ali Abbas Zafar e ambientato a Delhi nel 1984 durante le rivolte anti-sikh verificatesi in seguito all’assassinio del primo ministro indiano, la signora Indira Gandhi, da parte delle sue due guardie del corpo sikh. Mentre la storia del film è immaginaria, le rivolte e gli atti orribili commessi durante quei tempi difficili non lo sono. Nel film, Diljit Dosanjh interpreta l’eroe titolare: un uomo della classe media preso nel fuoco incrociato determinato a salvare quanti più membri possibile della sua famiglia e dei vicini che risiedono nella corsia 6. È aiutato dai suoi due amici: Rawinder (Mohammed Zeeshan Ayyub), che è un agente di polizia, e il camionista Kaleem (Paresh Pahuja). Kumud Mishra interpreta il principale cattivo della storia, Tajpal, il consigliere municipale che vede le rivolte come un modo per far avanzare la sua carriera politica.

Il film inizia fornendo allo spettatore un breve contesto storico prima di presentare il personaggio principale e la sua famiglia che fanno colazione la mattina dei disordini. Tutti i membri della famiglia si stanno godendo il loro tempo insieme e si scambiano battute giocose mentre beatamente ignari della tempesta in arrivo. Non ci vuole molto prima che i rivoltosi reclamano le loro prime vittime, una delle quali è il cognato di Jogi, un proprietario di un negozio bruciato a morte nel suo stesso negozio. Il film fa un buon lavoro nel presentare lo shock e la confusione iniziali per le strade mentre i rivoltosi appaiono dal nulla e bruciano vive intere famiglie nelle loro auto, sparano alle persone in mezzo alla strada, versano benzina su passanti ignari e costringono membri della comunità sikh a cercare rifugio dove possono. È caos tutto intorno. Al calar della notte, Rawinder si offre di aiutare Jogi ei suoi restanti membri della famiglia a fuggire dalla città. Invece, Jogi convince Rawinder ad aiutarlo a proteggere l’intero quartiere.

Diljit Dosanjh è magistrale nel suo ritratto di un ragazzo normale che deve farsi avanti e diventare un eroe in quella che è una situazione estremamente anormale. Anche il resto del cast offre prestazioni solide, in particolare Kumud Mishra nel suo ruolo malvagio. Guardare scene di Tajpal che fa da genitore alla sua giovane figlia mentre supervisiona un massacro in piena regola mi ha raffreddato fino all’osso. Il regista Ali Abbas Zafar ha fatto un lavoro fantastico nel catturare la paura e l’ansia che questi personaggi stavano attraversando. Per quasi due ore il film mi ha tenuto con il fiato sospeso. Volevo che Jogi riuscisse nella sua ricerca e volevo vedere i residenti di Lane 6 sopravvivere al loro calvario.

Nel complesso, il film è un ottovolante emotivo ricco di azione. Ha azione, avventura, amicizia, una storia d’amore e molto cuore. L’unico inconveniente è l’uso eccessivo di flashback (e flashback all’interno dei flashback). Rimuoverli del tutto e ridurre un po’ il tempo di esecuzione l’avrebbero elevato a un livello distinto di regia.

Cosa ne pensi del film di Netflix Jogi? Commenta qui sotto.

Imparentato