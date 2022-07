Recensione di Incantation (2022): il formato del filmato trovato intriga ma la storia cade piatta

Riepilogo

Il nuovo film horror di Taiwan Incantesimo (2022) adotta un approccio simulato di filmati trovati alla storia di una madre che cerca di proteggere suo figlio dalla maledizione che ha scatenato sei anni prima.

Questa recensione del film Netflix Incantation (2022) non contiene spoiler.

“Credi in cose come le benedizioni?” la narrazione di apertura di Incantesimo (2022) chiede al pubblico. Il film horror taiwanese coinvolge direttamente lo spettatore nella sua esplorazione di benedizioni e maledizioni mentre una madre tenta di salvare suo figlio. Diretto da Kevin Ko e scritto da Ko e Chang Che-wei, il film utilizza un approccio documentaristico basato sui filmati trovati per raccontare la sua storia inquietante. Incantesimo è stato rilasciato a Taiwan nel marzo 2022 ma ora è disponibile a livello internazionale su Netflix.

La storia del film è stata ispirata da un incidente del 2005 a Kaohsiung, Taiwan, in cui una famiglia ha affermato di essere stata posseduta da demoni popolari e che ha provocato la morte della figlia maggiore. Nel film, Ronan (Tsai Hsuan-yen) si è finalmente ripresa abbastanza dagli eventi di sei anni prima per prendere in custodia sua figlia Dodo (Huang Sin-ting), che vive in una casa adottiva. Tuttavia, Dodo viene presto colpito da strani “cattivi” e si ammala pericolosamente.

I flashback di sei anni prima rivelano che Ronan una volta faceva parte di un canale YouTube di acchiappa fantasmi insieme al suo ragazzo Dom (Sean Lin) e suo cugino Yuan (Wen Ching-yu). Andarono in un remoto villaggio per vedere un rituale del clan Chen, adorando un dio chiamato Buddha-Madre. Mentre il film si svolge, il pubblico scopre di più sulla maledizione che hanno innescato con il loro viaggio e su come sta ancora colpendo Ronan e coloro che la circondano.

Il film utilizza il suo formato mockumentary per attirare il pubblico e farlo sentire coinvolto. A un certo punto, Ronan chiede persino agli spettatori di dire una benedizione con lei. Questa rottura del quarto muro, sebbene non sia necessariamente qualcosa di nuovo nel genere horror, aiuta a rendere la storia più coinvolgente. Il progetto è inquadrato come una richiesta di aiuto per la figlia di Ronan e Dodo è abbastanza carino da tirare le corde del cuore del pubblico.

Incantesimo è pieno di immagini spaventose e un po’ di body horror, ma è più inquietante che spaventoso a causa del suo montaggio e ritmo sconnessi. Il film è eccessivamente lungo e diventa un po’ noioso nel mezzo e il formato fuori cronologia crea confusione, rendendo difficile tenere traccia di ciò che sta accadendo a volte. Ci sono una manciata di sequenze davvero spaventose, in particolare verso la fine del film, ma coloro che cercano un film slasher rimarranno delusi poiché gran parte dell’orrore ruota attorno al culto religioso e agli insetti misteriosi.

Le interpretazioni dell’intero cast sono utili, ma nessuna si distingue come davvero eccezionale. La stessa affermazione potrebbe essere applicata al film nel suo insieme. È al suo meglio quando è interessato alla storia centrale di una madre che si è riunita con la figlia di cui non poteva prendersi cura a causa del suo stato mentale collassato e della sua determinazione a prendersi finalmente cura di lei. Tuttavia, Ko non sembra del tutto sicuro di come bilanciare questo con la creazione di elementi horror Incantesimo un orologio decente, ma non memorabile.

